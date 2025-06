DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Seoul erneut sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Uneinheitlich ist es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien zugegangen. Ausreißer nach oben war Seoul, wo der Kospi nach dem 2,7-prozentigen Plus am Mittwoch um weitere 1,5 Prozent zulegte. Treiber war weiter die Erwartung einer politisch stabileren Lage in Südkorea nach der Staatskrise der vergangenen Monate, ausgelöst durch die zwischenzeitliche Ausrufung des Kriegsrechts. Am Dienstag war der Mitte-Links-Politiker Lee Jae Myung zum neuen Präsidenten gewählt worden. Lee kündigte in seiner Antrittsrede nun unter anderem an, dass er einen Kommunikationskanal mit Nordkorea einrichten wolle.

In Tokio gab der Nikkei-225-Index um 0,5 Prozent nach. Ein unerwartet schwaches Lohnwachstum im April schürte dort Sorgen hinsichtlich der privaten Ausgaben und damit der Konjunktur. Daneben bremste der Yen, der im Vergleich zur gleichen Vortageszeit deutlich aufwertete. Das belastete Aktien exportstarker Unternehmen wie Sony (-1,5%) oder im Autosektor Toyota (-2,7%) und Nissan (-2,3%). Weiter sehr fest lagen dagegen Chipaktien im Markt, nachdem deren Pendants an der Wall Street am Mittwoch weiter gesucht waren. Advantest gewannen über 4 und Renesas über 2 Prozent.

In Schanghai und in Hongkong (Späthandel) legten die Indizes um 0,2 bzw. 0,9 Prozent zu. Favoriten waren in Hongkong Technologietitel wie Alibaba (+3,3%) oder Meituan (+3,1%). Für Rückenwind sorgte der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, der sich im Mai innerhalb des Expansionsbereichs leicht verbessert hatte. Daneben sorgte für vorsichtigen Optimismus, dass US-Präsident Donald Trump im Laufe der Woche ein Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping führen will. Das Telefonat könnte dazu beitragen, die ins Stocken geratenen Handelsgespräche zwischen den beiden Ländern in Gang zu bringen, so die Hoffnung.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.538,90 -0,0% +3,8% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.554,49 -0,5% -6,1% 08:30 Kospi (Seoul) 2.812,05 +1,5% +17,2% 08:30 Schanghai-Comp. 3.384,10 +0,2% +0,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.876,86 +0,9% +17,1% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:07 % YTD EUR/USD 1,1420 0,0 1,1418 1,1384 +9,9% EUR/JPY 163,43 0,3 163,00 163,73 +0,5% EUR/GBP 0,8415 -0,1 0,8425 0,8413 +1,7% GBP/USD 1,3571 0,1 1,3551 1,3531 +7,9% USD/JPY 143,11 0,2 142,79 143,83 -8,5% USD/KRW 1.359,08 -0,2 1.362,07 1.368,32 -6,6% USD/CNY 7,1755 0,2 7,1610 7,1806 -0,5% USD/CNH 7,1797 0,1 7,1718 7,1899 -1,9% USD/HKD 7,8465 0,0 7,8447 7,8466 +1,0% AUD/USD 0,6503 0,2 0,6489 0,6466 +4,5% NZD/USD 0,6040 0,2 0,6026 0,6008 +7,2% BTC/USD 104.642,45 -0,3 104.993,80 105.442,20 +13,0% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,04 62,75 +0,5% +0,29 -11,7% Brent/ICE 65,13 64,91 +0,3% +0,22 -12,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.372,35 3.376,30 -0,1% -3,95 +27,8% Silber 30,29 30,63 -1,1% -0,34 +9,0% Platin 971,17 953,92 +1,8% +17,25 +8,2% Kupfer 4,91 4,89 +0,5% 0,02 +20,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2025 03:50 ET (07:50 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.