Berlin (ots) -Der Tumor wurde operativ entfernt - und trotzdem ist die Erkrankung eines Tages wieder da. So geht es nicht wenigen Patient:innen. Beim hormonrezeptorpositiven (HR+) Brustkrebs kommt es oft sogar erst nach fünf oder mehr Jahren zu einem Rückfall. Zu wenige Betroffene wissen darüber Bescheid - dabei ist es möglich, das Risiko für ein sogenanntes Rezidiv zu senken: https://pharma-fakten.de/news/brustkrebs-entfernt-rueckfall-nicht-ausgeschlossen/.Weitere News, Interviews und Grafiken rund um Krebs: https://pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/krebs/.Brustkrebs: So ist die Versorgungslage in DeutschlandWie steht es um die Versorgung von Menschen mit Brustkrebs, auch von metastasiertem Brustkrebs? Über diese Frage haben wir mit Prof. Dr. Diana Lüftner gesprochen, Chefärztin der Immanuel Klinik Märkische Schweiz und Onkologin in der Immanuel Klinik Rüdersdorf, Medizinische Hochschule Brandenburg.https://pharma-fakten.de/news/brustkrebs-so-ist-die-versorgungslage-in-deutschland/Eine Krebspatientin berichtet: Darum ist es so wichtig, über die Therapie mitzuentscheiden"Shared Decision Making" (SDM) ist der Name eines wissenschaftlichen Konzepts, mit dem Patient:innen in die Behandlung einbezogen werden. Weshalb das wichtig ist, darüber haben wir mit Traudl Baumgartner gesprochen - sie ist selbst Krebspatientin und ist Vorsitzende des BRCA-Netzwerks, einer Selbsthilfeorganisation für Menschen mit familiär bedingten Krebserkrankungen.https://ots.de/ldPX5GBrustkrebs: Arzneimittelinnovationen retten LebenIn den vergangenen 5 Jahrzehnten ist in den USA die Sterblichkeit als Folge von Brustkrebs drastisch zurückgegangen. Die Wissenschaft wollte wissen, warum. Die Verdächtigen waren schnell überführt: Es sind vor allem Arzneimittel dafür verantwortlich.https://pharma-fakten.de/news/brustkrebs-arzneimittelinnovationen-retten-leben/Bei Abdruck bitte Angabe der Quelle: pharma-fakten.deBelegexemplare gerne an redaktion@pharma-fakten.de.PHARMA FAKTEN - Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in DeutschlandDie Online-Plattform Pharma-Fakten.de ist eine Initiative des Pharma Fakten e.V., in dem 18 Unternehmen sowie ein Verband aus der Arzneimittel-Branche organisiert sind. Pharma-Fakten.de berichtet seit 2014 über Gesundheitsthemen. Schwerpunkte sind die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe in den verschiedensten Indikationen sowie gesundheitspolitische bzw. ökonomische Hintergründe. An der Newsplattform arbeitet eine eigenständige Redaktion - für alle, die sich für Gesundheit interessieren.Pressekontakt:Redaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dewww.linkedin.com/company/pharma-faktenOriginal-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114406/6049552