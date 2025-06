Weiterstadt (ots) -› Leser von Auto Bild und Computer Bild wählen den Škoda Elroq zum Kompaktwagen mit der besten Konnektivität› Elroq punktet mit umfangreicher Serienausstattung: 13-Zoll-Touchscreen, Bluetooth, SmartLink, zwei USB-C-Anschlüsse und Sprachassistentin Laura inklusive Chat GPT› Insgesamt ist es der vierte Connected Car Award für ŠkodaDer Škoda Elroq gewinnt beim Connected Car Award von Auto Bild und Computer Bild die Kategorie,Kompaktwagen'. Mit seinem attraktiven Gesamtpaket an serienmäßigen Konnektivitätsmerkmalen hat das elektrische Kompakt-SUV die Leser der Fachzeitschriften überzeugt. Insgesamt sichert sich Škoda damit die vierte Auszeichnung beim Connected Car Award.Der Connected Car Award kürt die besten Innovationen des vergangenen Jahres im Bereich vernetzte Fahrzeuge und fand bereits zum elften Mal statt. In sieben Kategorien hatten die Redaktionen von Auto Bild und Computer Bild zunächst eine Vorauswahl getroffen. Danach lag es in der Hand der Leser, aus diesen Finalisten ihre Favoriten zu wählen.,Kompaktwagen' mit dem besten Konnektivitätspaket: der Škoda ElroqDer neue Elroq ergänzt das Škoda Portfolio seit Dezember vergangenen Jahres. Er ist das erste rein elektrische Modell der tschechischen Marke im Segment der Kompakt-SUV. Der Elroq begeistert mit modernster Konnektivität, wie die Auszeichnung mit dem Connected Car Award beweist. In der Wertung,Kompaktwagen' überzeugt er die Leser mit dem besten Gesamtpaket und holt sich so den Sieg. Bereits serienmäßig stattet Škoda den Elroq mit zahlreichen Konnektivitätsmerkmalen aus, die den Alltag mit dem Fahrzeug besonders einfach und komfortabel gestalten. Dazu zählen etwa das intuitiv bedienbare Infotainmentsystem mit 13-Zoll-Display, Bluetooth sowie zwei USB-C-Buchsen. Via Smartlink können Nutzer ihr Smartphone mit dem Fahrzeug koppeln - das geht wahlweise mit Apple CarPlay oder Android Auto. Die Sprachassistentin Laura versteht 15 Sprachen und konsultiert bei Bedarf automatisch ChatGPT. Über die MyŠkoda App können Elroq-Eigner zahlreiche Fahrzeugfunktionen aus der Ferne steuern.Vierter Erfolg für Škoda beim Connected Car AwardDer diesjährige Erfolg ist die vierte Auszeichnung für den tschechischen Autohersteller bei der Leserwahl von Auto Bild und Computer Bild. 2016 sicherte sich die innovative Konnektivitätslösung SmartGate (http://www.skoda-media.de/press/detail/2101/) den Sieg in der Kategorie,Pionier-Award'. Auch 2020 gewann Škoda einen,Pionier-Award', diesmal für den innovativen Sound Analyser. (http://www.skoda-media.de/press/detail/3570/) Im Jahr darauf erhielt Škoda für seine Citymove-App einen Connected Car Award in der Kategorie,New Mobility'. Mit dem Erfolg des Škoda Elroq folgt nun die erste Auszeichnung in einer Fahrzeugwertung.Die Ergebnisse veröffentlichen die Redaktionen in Ausgabe 23 der Auto Bild am 5. Juni, in Ausgabe 13 der Computer Bild am 13. Juni sowie online auf autobild.de und computerbild.de.Nächste Auszeichnung für den Škoda ElroqFür den Elroq reiht sich der Connected Car Award in eine Reihe von Auszeichnungen ein. Beim ADAC Autotest (https://www.skoda-media.de/press/detail/4454/) belegte er den ersten Platz seiner Kategorie,Untere Mittelklasse' und für sein herausragendes Produktdesign sicherte er sich einen Red Dot Award (https://www.skoda-media.de/press/detail/4450/).Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/6049549