Elmshorn (ots) -Die ORLEN Deutschland GmbH erweitert ihr Führungsteam: Dariusz Kwiecinski wurde vom Aufsichtsrat mit Wirkung zum 5. Juni 2025 in die Geschäftsführung berufen. In seiner neuen Rolle als Chief Executive Officer übernimmt er die Verantwortung für die Bereiche Strategie, Finanzen, Personal, Marketing, Public Relations, Beschaffung, Wholesale, Logistik, Einkauf, IT, Compliance und Sicherheit.Kwiecinski ist seit dem 2. September 2024 bei ORLEN Deutschland tätig - zunächst in der Position als Executive Director für Vertrieb und Marketing und zuletzt als Senior Executive Director. Bereits zwischen 2010 und 2014 war er für die ORLEN Gruppe aktiv: anfangs als Direktor des Handels- und Logistikbüros bei ORLEN Gaz, anschließend als Director des Bereichs International Trading & Wholesale Support bei der ORLEN S.A. Seine umfassende Erfahrung innerhalb der Unternehmensgruppe bringt er nun erneut in die Weiterentwicklung des Deutschlandgeschäfts ein.Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Öl- und Gasindustrie bringt Kwiecinski umfassendes Fachwissen mit. Seine Karriere begann er bei der LOTOS Gruppe, vormals Danziger Raffinerie. Weitere leitende Stationen führten ihn zu namhaften Unternehmen wie Mazeikiu Nafta und PERN. Im Laufe seiner beruflichen Laufbahn sammelte er breit gefächerte Expertise in verschiedenen Bereichen der Branche - von Marktanalysen über Logistik, Einkauf und Marketing bis hin zu Preismanagement und Großhandel. Zudem leitete er zahlreiche Pionierprojekte, insbesondere im Rahmen weitreichender Change- Management-Prozesse.Kwiecinski ist Absolvent der Universität Danzig, an der er 1998 seinen Masterabschluss im Bereich Transport und Logistik erwarb. Im Jahr 2010 absolvierte er ein Aufbaustudium in Praktischer Sozialpsychologie an der SWPS-Universität in Warschau. 2015 schloss er ein vierjähriges Doktorandenprogramm in Managementwissenschaften an der Kozminski-Universität in Warschau ab.Mit der Berufung von Dariusz Kwiecinski wächst die Geschäftsführung der ORLEN Deutschland GmbH auf zwei Mitglieder. Bereits seit dem 1. Dezember 2024 ist Dennis Kulbach als Chief Operating Officer (COO) (https://www.orlen-deutschland.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Seiten/ORLEN-Deutschland-GmbH-erweitert-Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrung-um-Dennis-Kulbach-.aspx?pageNumber=2) Teil der Geschäftsführung. Beide berichten in ihren Funktionen an das Hauptbüro der ORLEN Gruppe mit Sitz in Warschau, der die ORLEN Deutschland GmbH als 100 % Tochtergesellschaft angehört.Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie im Newsroom (https://news.cision.com/de/orlen-deutschland-gmbh/r/orlen-deutschland-gmbh--dariusz-kwieciiski-verstarkt-geschaftsfuhrung,c4159126).Pressekontakt:Erika de GierHead of Corporate CommunicationsTel.: +4915146251041erika.degier@orlen-deutschland.deOriginal-Content von: ORLEN Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168826/6049545