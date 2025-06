Köln (ots) -Detaillierte Emissionsanalyse bildet Basis für gezielte Klimaschutzmaßnahmen des ClubsNachhaltigkeit ist ein zentrales Anliegen des ACV Automobil-Club Verkehr - im Einklang mit dem Markenclaim "Klimafair unterwegs". Bereits seit 2018 bilanziert der Club regelmäßig seine CO2-Emissionen, um seinen ökologischen Fußabdruck systematisch zu analysieren und zu reduzieren.Mit der international anerkannten Klimaschutzorganisation myclimate hat der ACV nun einen starken Partner an seiner Seite. myclimate zählt zu den führenden Anbietern im Bereich CO2-Bilanzierung und entwickelt wissenschaftlich fundierte Strategien zur Emissionsreduktion.Corporate Carbon Footprint als strategische BasisIm Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Erstellung eines umfassenden Corporate Carbon Footprint (CCF). Dieser umfasst sämtliche relevanten Emissionsquellen des ACV: von Abschleppvorgängen über Energieverbräuche und Dienstreisen bis hin zu internen Betriebsprozessen. Auch die oft schwer messbaren Scope-3-Emissionen - also indirekte Emissionen entlang der Wertschöpfungskette - werden systematisch erfasst. Die Analyse liefert eine fundierte Datengrundlage für wirksame Maßnahmen zur Vermeidung und Reduktion von Emissionen."Die Partnerschaft mit myclimate ist ein wichtiger Schritt für unser Nachhaltigkeitsengagement", erklärt ACV Geschäftsführer Holger Küster. "Die detaillierte CO2-Bilanzierung schafft Transparenz und liefert verlässliche Daten, auf deren Grundlage wir unsere Klimastrategie gezielt weiterentwickeln können."Joana Seidler, Corporate Partnerships Managerin bei myclimate, ergänzt: "Unser gemeinsamer Weg zeigt, wie unternehmerischer Klimaschutz immer weiter vorangetrieben werden kann, ganz gleich, ob der erste Schritt die Klimabildung, der CCF oder die Unterstützung von Klimaschutzprojekten ist. Wir freuen uns schon darauf, die nächsten erfolgreichen Schritte anzugehen!"Über myclimatemyclimate kombiniert präzise Emissionsanalysen mit praxisnahen Lösungen für Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen. Die gemeinnützige GmbH engagiert sich weltweit in Klimaschutzprojekten, die nicht nur CO2 reduzieren, sondern auch soziale und wirtschaftliche Vorteile vor Ort schaffen.Pressekontakt:Philipp MatheyPressesprecherACV Automobil-Club VerkehrAn der Wachsfabrik 550996 KölnTel.: 02236 94 98 104mathey@acv.deOriginal-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116025/6049564