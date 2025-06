DJ SENTIMENT/Mehr neutrale DAX-Anleger

Das Sentiment für den DAX hat sich laut der neuen Umfrage der Deutschen Börse AG zuletzt nicht wesentlich verschoben. Bei den Institutionellen zeigt sich allerdings eine deutliche Verschiebung zu Gunsten des neutralen Lagers: Dieses wuchs um 8 Prozentpunkte auf 28 Prozent und ist nun fast so groß wie das der Bären, das um 6 Punkte schrumpfte auf 33 Prozent. Der Anteil der Bullen sank um 2 Punkte auf 39 Prozent.

Die Privaten sind nach wie vor bullischer eingestellt. Ihr Lager verharrte bei 49 Prozent. Der Anteil der Bären schrumpfte um 3 Punkte auf 32 Prozent, dementsprechend nahm der Anteil der Neutralen um 3 Punkte auf 22 Prozent zu.

"Damit hat sich an der Sentiment-technischen Situation des DAX nur wenig geändert", so Joachim Goldberg, der die Umfrage für den Börsenbetreiber durchführt und bewertet. Erste Gewinnmitnahmen erwartet er nach wie vor im Bereich von 23.400/450 DAX-Zählern. "Allerdings sollte dieses Angebot nur eine kurzzeitige Behinderung für den Aufwärtstrend des DAX darstellen", ergänzt er. Denn der DAX profitiere von Käufen langfristig orientierter Investoren vorwiegend aus dem Ausland.

In den USA hat sich die Stimmung unter den Privatanlegern laut der neuen AAII-Umfrage noch weniger verändert als am deutschen Markt. Der Anteil der Bullen verharrte bei knapp 33 Prozent, der Anteil der Neutralen bei knapp 26 Prozent und der Anteil der Bären bei gut 41 Prozent. Von überschäumendem Optimismus kann damit auch an der Wall Street weiterhin keine Rede sein.

June 05, 2025

