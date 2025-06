Stefan Arnold, Head of IR, präsentierte auf der mwb research New Food Konferenz und verlieh der Equity Story neue Dynamik. Er schloss mit einer spannenden Q&A-Runde ab. Rational, ein führender Anbieter von multifunktionalen Kochsystemen für Profiküchen, behauptet weiterhin seine Marktführerschaft mit seinen Flaggschiff-Produkten wie iCombi, iVario und dem neuen iHexagon, die die Betriebseffizienz steigern und gezielt auf Branchentrends und -bedürfnisse eingehen. Trotz eines starken Marktanteils von 50 % bei den Kernprodukten bietet der Markt noch enormes ungenutztes Potenzial - rund 81 % des Marktes sind noch nicht durchdrungen. Mit dem bevorstehenden Hochlauf des iHexagon wird das zukünftige Wachstumspotenzial deutlich. Nach dem jüngsten Rücksetzer der Aktie sehen die Analysten von mwb research ein Aufwärtspotenzial von 10-15 % innerhalb der nächsten 12 Monate. Die Analysten stufen die Aktie von HALTEN auf KAUFEN hoch und bekräftigen ihr Kursziel von 835,00 EUR. Grundlage dafür ist die beeindruckende Erfolgsbilanz sowie das konsequente Wachstum und die hohe Qualität der Erträge. Sehen Sie sich das vollständige Video hier an: https://research-hub.de/events/video/2025-06-03-13-00/RAA-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/RATIONAL%20AG





