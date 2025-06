Munsbach (www.fondscheck.de) - Kreditrisiken stellen eine ernstzunehmende Gefahrenquelle für Portfolios dar, so das Portfolio Management Team von ETHENEA Independent Investors S.A.Viele traditionelle Ansätze nähmen diese Risiken als unvermeidbar hin, die Experten von ETHENEA würden sie als aktiv steuerbare Größe begreifen - entscheidend für die Differenz zwischen Durchschnitt und Outperformance. In einem Umfeld systemischer Risiken und erhöhter Korrelationen (in Stressphasen oft gegen 1 tendierend) greife einfache Diversifikation zu kurz. Besonders anschaulich dokumentiert werde dies im Segment der High-Yield-Anleihen: Die enge Kopplung an Aktienmärkte führe in Krisenzeiten regelmäßig zu schmerzhaften Verlusten. Beispielsweise sei der Korrelationskoeffizient zwischen dem S&P 500 und dem ICE BofA US High Yield Index während der Finanzkrise 2008 und der Corona-Pandemie 2020 auf über 0,8 gestiegen - verglichen mit 0,3 bis 0,5 in ruhigen Marktphasen. ...

