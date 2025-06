Der deutsche Auto-Abo-Anbieter Finn hat mit BYD einen Rahmenvertrag zur Lieferung von bis zu 5.000 Fahrzeugen in den kommenden zehn Monaten geschlossen. In diesem Zuge können schon ab sofort fünf verschiedene BYD-Modelle bei Finn gebucht werden. Und auch der neue E-Kleinwagen BYD Dolphin Surf soll bald als sechstes Modell hinzukommen. Im Gesamtjahr 2024 setzte BYD in Deutschland nur 2.891 Fahrzeuge ab. Das waren laut KBA-Statistik 30 Prozent weniger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...