Donnerstag ist EZB-Tag. Die Börse erwartet von der Notenbank eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte und will wissen, wie sich die Banker zur Zollpolitik der Amerikaner positionieren. Heidelberger Druckmaschinen legte auf den ersten Blick einen schwachen Abschluss für 2024/25 vor. Wer in die Details geht, sieht jedoch ein Unternehmen, das mit positivem Momentum in das neue Geschäftsjahr gegangen ...

