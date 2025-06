Das Investmentbanking der Deutschen Bank ist ein zweischneidiges Schwert. Ausgehend von der Finanzkrise 2008 kosteten verschiedene Strafen das Geldhaus zig Milliarden Euro. In den letzten Jahren lief es indes rund. Auch in den kommenden Quartalen dürfte die Sparte ihre Stärken ausspielen können.Im Fokus der Märkte steht seit Anfang des Jahres die Politik von US-Präsident Donald Trump, der am 20. Januar vereidigt wurde. Fast täglich bewegen neue Meldungen aus dem Weißen Haus die Kurse an den Börsen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...