© Foto: Dall-E

Die US-Wirtschaft hat im Mai deutlich an Schwung verloren. Die Fed registriert schrumpfende Aktivität, flache Beschäftigung und steigende Preisrisiken, vor allem wegen Trumps Zollpolitik.Die US-Wirtschaft ist im Mai spürbar ins Stocken geraten. Das geht aus dem am späten Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht der US-Notenbank, dem so genannten Beige Book, hervor. Neun der zwölf regionalen Fed-Bezirke meldeten laut Bericht entweder stagnierendes Wachstum oder sogar Rückgänge der wirtschaftlichen Aktivität. Nur drei Regionen berichteten von leichtem Wachstum. Unternehmen wie Haushalte zeigten sich demnach deutlich zögerlicher bei Investitionen und Ausgaben. Ein Ergebnis, das die Fed auf …