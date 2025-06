FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Talanx von 98 auf 120 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Versicherer sei mit einem bemerkenswert starken ersten Quartal in das Jahr 2025 gestartet, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Talanx profitiere von einem positiven Versicherungsumfeld. Die Bilanz befinde sich in einem ausgezeichneten Zustand. Durch die gute Kursentwicklung gebe es allerdings keinen Bewertungsabschlag mehr gegenüber der Konkurrenz./rob/tih/ajx



