Berlin (ots) -Infolge von Veränderungen in den Vorständen zweier Mitgliedsunternehmen werden Positionen im Vorstand des PKV-Verbands neu besetzt.Die Gremien des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. haben Klaus G. Leyh und Torsten Uhlig neu in ihren Hauptausschuss und Vorstand gewählt. Klaus G. Leyh übernahm zum 1. Januar 2025 den Vorstandsvorsitz der Bayerische Beamtenkrankenkasse und der Union Krankenversicherung und rückt mit sofortiger Wirkung auf die seitdem vakante Position im Verbandsvorstand nach. Torsten Uhlig wird zum 1. Juli 2025 Vorstandsvorsitzender der SIGNAL IDUNA Krankenversicherung und ab diesem Zeitpunkt auch Vorstandsmitglied im PKV-Verband.Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:VorsitzenderThomas BrahmVorsitzender des Vorstandes des Debeka Krankenversicherungsverein a. G., KoblenzStellvertretender VorsitzenderDr. Karsten DietrichMitglied im Vorstand der AXA Krankenversicherung AG, KölnStellvertretender VorsitzenderDr. Jan EsserVorsitzender des Vorstandes der Allianz Private Krankenversicherungs-AG, UnterföhringStellvertretender VorsitzenderDr. Andreas EurichVorsitzender des Vorstandes der Barmenia Versicherungen a. G., Wuppertal, sowie Mitglied im Vorstand der Barmenia Krankenversicherung AG, Wuppertal, und der Gothaer Krankenversicherung AG, KölnStellvertretende VorsitzendeFrauke FieglVorsitzende des Vorstandes der DKV Deutsche Krankenversicherung-Aktiengesellschaft, Köln, und der ERGO Krankenversicherung AG, NürnbergStellvertretender VorsitzenderUlrich Leitermann (bis 30.06.2025)Vorsitzender des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G., DortmundStellvertretender VorsitzenderKlaus G. LeyhVorsitzender des Vorstandes der Bayerische Beamtenkrankenkasse Aktiengesellschaft, München, und der Union Krankenversicherung AG, SaarbrückenStellvertretender VorsitzenderTorsten Uhlig (ab 01.07.2025)Vorsitzender des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G., DortmundGeschäftsführendes VorstandsmitgliedDr. Florian ReutherVerbandsdirektor, KölnTERMINHINWEIS:Die Jahrestagung des PKV-Verbandes am Donnerstag, 5. Juni, wird von 10.00 bis 12.00 Uhr als Livestream übertragen: https://youtube.com/live/OVMBts2kX4sGäste auf dem Podium sind u.a. der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Dr. Rainer Dulger; der Stellvertretende Bundesvorsitzende des dbb beamtenbund und tarifunion, Andreas Hemsing; die Gesundheitspolitiker aus dem Bundestag Dr. Stephan Pilsinger, MdB (CDU/CSU) und Dr. Janosch Dahmen, MdB (Bündnis 90/Die Grünen); der Bundesvorsitzende der FDP, Christian Dürr; sowie die Gründerin und CEO der Civey GmbH, Janina Mütze.Pressekontakt:Dominik Heck- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Heidestraße 4010557 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44E-Mail: dominik.heck@pkv.deInternet: www.pkv.deX: www.x.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58188/6049624