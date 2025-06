Märkte vor EZB-Entscheid in Lauerstellung

Der DAX zeigt sich am Donnerstagvormittag leicht im Plus und setzt damit seine vorsichtige Aufwärtsbewegung fort. Auch die US-Indizes signalisieren vorbörslich eine freundliche Tendenz - sowohl der Nasdaq als auch der S&P 500 deuten auf einen stabilen Handelsstart hin. Die Anleger agieren heute abwartend, denn im weiteren Tagesverlauf stehen mehrere richtungsweisende Konjunktur- und Zinsentscheidungen an.

Makroökonomischer Überblick

Im Zentrum des Interesses steht heute die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Der Leitzins liegt aktuell bei 2,40 %, eine Senkung auf 2,15 % wird erwartet.

Auch international richtet sich der Blick auf wichtige Handels- und Arbeitsmarktdaten:

Kanada: Die Handelsbilanz für April wird mit einem Defizit von C$ 1,5 Mrd. erwartet (zuvor: C$ -0,51 Mrd. ).

Die Handelsbilanz für April wird mit einem Defizit von erwartet (zuvor: ). USA: Die Handelsbilanz dürfte sich deutlich verbessern - von $ -140,5 Mrd. auf $ -94 Mrd. . Die Exporte sollen auf $ 284,4 Mrd. steigen (zuvor: $ 278,5 Mrd. ), während die Importe voraussichtlich auf $ 351,0 Mrd. zurückgehen (zuvor: $ 419 Mrd. ).

Die Handelsbilanz dürfte sich deutlich verbessern - von auf . Die sollen auf steigen (zuvor: ), während die voraussichtlich auf zurückgehen (zuvor: ). Zudem werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 31. Mai veröffentlicht. Erwartet werden 235.000 Anträge - ein leichter Rückgang gegenüber den 240.000 der Vorwoche.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

1. Broadcom (USA):

Der US-Chiphersteller steht heute im Fokus der Anleger, da nach Börsenschluss die Quartalszahlen erwartet werden. Die Aktie wird im Vorfeld rege gehandelt - Investoren hoffen auf starke Impulse aus dem KI- und Rechenzentrumssegment.

2. Lululemon Athletica (USA):

Auch der kanadisch-amerikanische Sportbekleidungshersteller legt heute nach US-Handelsschluss seine Zahlen vor. Im Vorfeld zeigt sich das Papier volatil - Marktteilnehmer erwarten Aussagen zur Entwicklung im E-Commerce und zur Expansion in Asien.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX®/X-DAX® Bear UG2UNH 11,4 25509,957926 Punkte 21,04 Open End DAX® Bull UG5K2K 31,56 21236,219563 Punkte 7,77 Open End Silber Bull UG4W19 4,42 29,780457 USD 8,42 Open End DAX® Bull UG6980 11,73 20473,18577 Punkte 16,34 Open End DAX® Bear UG242X 6,05 24948,154273 Punkte 8,33 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.06.2025; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag RENK Group AG Call UG3KW3 19,38 70,00 EUR 2,74 17.12.2025 Costco Wholesale Corp. Call UG4FB6 7,85 1100,00 USD 6,13 18.03.2026 Micron Technology Inc. Call HD5DE1 0,24 170,00 USD 6,05 17.12.2025 Broadcom Inc. Call UG6KFG 1,46 325,00 USD 5,4 17.12.2025 Banco Santander S.A. Call UG35D3 0,26 8,00 EUR 8,06 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.06.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Novo-Nordisk AS Long UG1P95 2,63 54,044334 USD 4 Open End Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Long HD2TBP 8,18 151,840272 USD 4 Open End DAX® Long HD6QGC 14,98 20811,544662 Punkte 7 Open End RENK Group AG Long UG1DQX 14,46 60,494395 EUR 4 Open End Rheinmetall AG Long UG46FK 10,00 1222,292811 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.06.2025; 10:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de