FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag leicht gestiegen. Der richtungweisenden Euro-Bund-Future legte um 0,09 Prozent auf 131,22 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,50 Prozent.

Besser als erwartet ausgefallene Zahlen zu den Auftragseingängen in der deutschen Industrie belasteten die Staatsanleihen nur kurzzeitig. Nach dem kräftigen Anstieg im Vormonat legten die Aufträge erneut zu. Volkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang gerechnet. "Zusammen mit dem zuletzt besseren Geschäftsklima stützt dies unsere Einschätzung, dass die deutsche Industrie den konjunkturellen Tiefpunkt hinter sich gelassen hat und im weiteren Verlauf dieses Jahres ihre Produktion wohl wieder ausweiten wird", kommentierte Ralph Solveen, Volkswirt bei der Commerzbank.

Weitere Anzeichen für einen nachlassenden Preisdruck in der Eurozone stützten die Anleihen ein wenig. Die Erzeugerpreise sind im Währungsraum im April im Vergleich zum Vormonat merklich gefallen. Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Es wird erwartet, dass die Notenbank am Nachmittag erneut die Leitzinsen senken wird. Spannend wird sein, ob EZB-Präsidentin Christine Lagarde weitere Zinssenkungen in Aussicht stellen wird. Es wird erwartet, dass sie angesichts der hohen Unsicherheit die Datenabhängigkeit betonen wird und das weitere Vorgehen offen lässt./jsl/jkr/stk