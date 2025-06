München (ots) -Im Rahmen der Referenzmittelvergabe 2025 hat die Filmförderungsanstalt (FFA) die erfolgreichsten Produzenten und Verleiher deutscher Filme geehrt. Constantin Film wurde dabei erneut als "FFA-Branchentiger" im Bereich Produktion ausgezeichnet.Die FFA vergibt die Referenzförderung an Unternehmen, deren Filme im Vorjahr an der Kinokasse sowie bei Filmpreisen und Festivals besonders erfolgreich waren. Constantin Film erhält für "Chantal im Märchenland", den umsatzstärksten deutschen Film des vergangenen Jahres, sowie für sechs weitere Kinoproduktionen insgesamt 2,5 Mio. Euro an Referenzförderung. Das ist bereits das achtzehnte Mal, dass Constantin Film diese Auszeichnung im Bereich Produktion erhält."Der 'Branchentiger' zeigt, wie viel Herzblut und Einsatz wir in den deutschen Film mit all seinen wunderbaren Kreativen stecken," sagt Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film. "Die Auszeichnung gehört unserem großartigen Team, das mit so viel Leidenschaft und harter Arbeit hinter unseren Produktionen steht. Ein großes Dankeschön geht an die FFA für ihre Unterstützung!"Die Referenzförderung der FFA ist eine erfolgsbasierte Förderung und somit ein wichtiger Bestandteil für Produzenten innerhalb des deutschen Fördersystems. Ihre Höhe errechnet sich aus einem Punktesystem, dem der Besuchererfolg im Kino sowie Filmpreis- und Festivalauszeichnungen zugrunde liegen. In diesem Jahr entsprach der Wert pro Referenzpunkt 0,76 Euro für Produktionen. Die FFA-Referenzfördergelder können von den Produktionsfirmen innerhalb von drei Jahren für neue Kinoprojekte genutzt werden.Pressekontakt:Constantin FilmKatja WirzTelefon: 089 44 44 600E-Mail: katja.wirz@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/6049677