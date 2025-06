Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, stellt mit dem M2 Pro Laser-Miniprojektor das neueste Mitglied seiner Laser-TV-Produktreihe vor. Dieses leistungsstarke Gerät setzt neue Maßstäbe im Bereich der kompakten Projektion und bietet ein beeindruckendes 4K-Kinoerlebnis an jedem Ort, angetrieben von innovativen Technologien, die in einem derart kompakten Formfaktor bisher nicht verfügbar waren.Der Hisense M2 Pro Laser-Mini-Projektor stellt einen Paradigmenwechsel im Bereich der tragbaren Heimkinosysteme dar. Durch die erfolgreiche Miniaturisierung und Perfektionierung fortschrittlicher Laser- und KI-Technologien hat Hisense seinen bislang kleinsten, leichtesten und tragbarsten Laserprojektor entwickelt. Das leistungsstarke, vielseitige und äußerst benutzerfreundliche Gerät bietet ein erstklassiges Großbild-Erlebnis, wo immer Sie sich gerade befinden.Miniaturisierte Technologie der nächsten GenerationDas Herzstück des M2 Pro ist die fortschrittliche AI 4K Clarity-Technologie, eine ausgeklügelte Suite von Algorithmen, die harmonisch zusammenarbeiten, um makellose Bilder zu liefern. Dazu gehören ein leistungsstarker AI 4K Upscaler, der Inhalte mit niedrigerer Auflösung intelligent in atemberaubende 4K-Details umwandelt, eine AI Noise Reduction-Funktion, die für ein klares und sauberes Bild sorgt, sowie ein AI HDR Upscaler, der Kontrast und Highlights sorgfältig optimiert und so ein dynamischeres Seherlebnis ermöglicht. Mit 2,07 Millionen Mikrospiegeln, die von einem präzisen DLP-System angetrieben werden, projiziert der M2 Pro detaillierte 4K-Bilder auf eine Fläche von bis zu 200 Zoll und gewährleistet dabei kristallklare Präzision bis ins kleinste Detail.Die Pure Triple Color Laser-Technologie von Hisense, ein Markenzeichen der Premium-Laser-TV-Produkte von Hisense, verwendet separate rote, grüne und blaue Laser, um einen außergewöhnlich breiten Farbraum zu erzeugen und Bilder mit unvergleichlicher Lebendigkeit und naturgetreuer Genauigkeit wiederzugeben. Die erfolgreiche Miniaturisierung dieses Kernlasermotors ist der Schlüssel zur beispiellosen Kompaktheit und zum geringen Gewicht des M2 Pro, wodurch echte 4K-Laserprojektion zum ersten Mal in der Geschichte von Hisense wirklich tragbar wird.Fortschrittliche Bildgebung und nahtlose AnpassungsfähigkeitDer M2 Pro stellt einen bedeutenden technologischen Fortschritt für tragbare Projektoren dar und verfügt über einen optischen Zoom mit einem Projektionsverhältnis von 1,0 bis 1,3. Dieses technische Meisterwerk ermöglicht es Benutzern, die Bildgröße und den Abstand präzise einzustellen und dabei die volle 4K-Schärfe beizubehalten - ein entscheidender Vorteil, der es von rein digitalen Zoom-Lösungen unterscheidet, bei denen die Bildqualität häufig beeinträchtigt wird. Diese optische Innovation in Verbindung mit der beeindruckenden Bildschirmgröße von 65 bis 200 Zoll gewährleistet ein nahtloses und hochwertiges Seherlebnis in nahezu jeder Umgebung, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.Mühelose Einrichtung und beeindruckendes AudioBenutzerfreundlichkeit steht beim Design des M2 Pro an erster Stelle, unterstützt durch modernste Automatisierung. Hisense hat fortschrittliche Funktionen integriert, die die Einrichtung mühelos machen: Die nahtlose automatische Trapezkorrektur und der Autofokus sorgen dafür, dass das Bild stets scharf und perfekt ausgerichtet ist, sodass keine manuellen Anpassungen erforderlich sind. Darüber hinaus passt die intelligente 7-fach angepasste Wandfarbanpassung die projizierten Farben automatisch an den Farbton der Projektionsfläche an und garantiert so auch bei direkter Projektion auf eine nicht weiße Wand lebendige, präzise Farben - eine bahnbrechende Funktion für eine wirklich anpassungsfähige Projektion.Über die visuelle Darstellung hinaus bietet der M2 Pro ein beeindruckendes Klangerlebnis mit integrierter Dolby Audio- und DTS Virtual:X-Technologie, die einen satten, räumlichen Klang ohne externe Lautsprecher ermöglicht. Dank des intuitiven und beliebten VIDAA Smart OS können Nutzer direkt von führenden Plattformen wie Netflix, YouTube und Disney+ streamen, wobei die Navigation über eine praktische Sprachfernbedienung erfolgt. Die Integration von Dolby Vision und mehreren HDR-Formaten gewährleistet zusätzlich nuancierte Details von Schatten bis zu Glanzlichtern, was sowohl für Filme als auch für Spiele ideal ist.Der Hisense M2 Pro ist ein Beweis für das unermüdliche Streben von Hisense nach Innovation und verkörpert den Gipfel der Mobilität, ohne Kompromisse bei einem atemberaubenden Großbild-Erlebnis einzugehen. Dieser innovative Projektor läutet eine neue Ära des Heimkinos ein, indem er beeindruckende 4K-Bilder von einem Gerät liefert, das auf ultimative Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist.Der Hisense M2 Pro Laser-Mini-Projektor wird in Kürze in wichtigen Märkten weltweit erhältlich sein, darunter in den Vereinigten Staaten, Deutschland und Australien. Die Markteinführungstermine, Preise und Verfügbarkeit werden in den kommenden Wochen von den lokalen Märkten festgelegt. Bitte bleiben Sie auf dem Laufenden.Informationen zu HisenseDas 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia belegt Hisense weltweit Platz 2 bei den Gesamtlieferungen von Fernsehern (2022-2024) und Platz 1 im Segment der Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023-2025, 1. Quartal). Als erster offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in Kontakt zu treten.