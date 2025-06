tk nucera hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen für eine Front-End Engineering and Design (FEED) Studie für ein 600-MW-Green-Hydrogen-Projekt in Europa ausgewählt wurde, mit dem Ziel, 2026 eine finale Investitionsentscheidung (FID) zu treffen. Der Wasserstoff soll schwer zu dekarbonisierende Industriesektoren unterstützen und stellt das dritte Großprojekt in der Region dar, das auf die Technologie von tk nucera setzt. Eine positive FID könnte laut Schätzung von mwb zu Auftragseingängen in Höhe von 200-300 Mio. EUR führen - das entspricht etwa einem Drittel der erwarteten AWE-Aufträge für das Geschäftsjahr 2026. Bei einem AWE-Auftragsbestand von 400 Mio. EUR und einem zuletzt sehr niedrigen Auftragseingang (4 Mio. EUR im zweiten Quartal des GJ 2025) würde der Auftrag dringend benötigte Unterstützung bieten. Eine aktiv verfolgte Projektpipeline im Volumen von 12 Mrd. EUR bietet darüber hinaus kurzfristiges Potenzial. Die Analysten von mwb research behalten ihre Schätzungen vorerst bei, weisen jedoch darauf hin, dass die erfolgreiche Umwandlung von Projekten in der Machbarkeitsphase in Aufträge ihre Prognosen deutlich erhöhen könnte. Die KAUFEN-Empfehlung und das Kursziel von 12,00 EUR wurden auf Basis ihres DCF-Modells bekräftigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/thyssenkrupp%20nucera%20AG%20&%20Co%20KGaA





