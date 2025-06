Hamburg (ots) -Das NDR Elbphilharmonie Orchester und Chefdirigent Alan Gilbert freuen sich sehr, die Ernennung des Geigers David Radzynski zum neuen Ersten Koordinierten Konzertmeister des Ensembles bekannt zu geben. Radzynski wird diese Position zum 1. August 2025 antreten und damit bereits die ersten Konzerte der neuen Saison 2025/2026 bei den Festivals in Mecklenburg-Vorpommern, Stockholm und Grafenegg spielen. Dem Publikum in der Hamburger Elbphilharmonie, der musikalischen Heimat des Orchesters, wird er sich dann in den Saisoneröffnungskonzerten am 5. und 6. September vorstellen.Der Amerikaner tritt die Nachfolge von Roland Greutter an, der 2023 nach mehr als 40 Jahren in dieser bedeutenden Position in den Ruhestand ging. Radzynski ist ehemaliger Konzertmeister des Cleveland Orchestra sowie des Israel Philharmonic Orchestra und als renommierter Solist, Kammermusiker und Gast-Konzertmeister weltweit gefragt. Als neuer Geiger an der Spitze des NDR Elbphilharmonie Orchesters wird er eine zentrale Rolle bei der Bewahrung und Weiterentwicklung von dessen Klangtradition, Spielkultur und künstlerischer Ausrichtung spielen. Insbesondere die einzigartige klangliche Homogenität der Streichergruppe - ein Markenzeichen des Orchesters - wird er pflegen und ausbauen.Nach einem umfassenden Auswahlverfahren für eine der begehrtesten Positionen in der deutschen Orchesterwelt sind Alan Gilbert und das NDR Elbphilharmonie Orchester überzeugt, in David Radzynski einen herausragenden Konzertmeister gefunden zu haben, der das Ensemble zu neuen künstlerischen Höhen führen wird. Schon bei seinen Gast-Auftritten in Hamburg - zuletzt etwa in Richard Strauss' "Ein Heldenleben" unter der Leitung von Gilbert im März dieses Jahres - beeindruckte Radzynski mit überragenden solistischen und führenden Qualitäten.Alan Gilbert, Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters: "Ich arbeite sehr gerne mit David Radzynski zusammen, seit wir uns vor vielen Jahren in Tel Aviv kennengelernt haben. Er ist ein wunderbarer Musiker und ein erstklassiger Konzertmeister - wir im NDR Elbphilharmonie Orchester haben das Glück, uns auf wunderbares Musizieren mit ihm freuen zu können. Ich heiße David gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen in unserer musikalischen Familie willkommen.Der Vorstand des NDR Elbphilharmonie Orchesters: "Wir sind begeistert, mit David Radzynski einen so herausragenden Musiker in unseren Reihen zu begrüßen. Sein außergewöhnliches Spiel und seine Musikalität haben bereits einen bleibenden Eindruck im Orchester hinterlassen, sodass wir voller Vorfreude auf eine gemeinsame Zukunft schauen."David Radzynski, 1986 in New Haven (Connecticut) als Sohn israelischer Einwanderer aus Polen und Litauen geboren, wuchs in einer Musikerfamilie auf. Der ehemalige Konzertmeister des Cleveland Orchestra und des Israel Philharmonic Orchestra ist für seine herausragenden Soloauftritte bekannt und hat mit renommierten Dirigenten wie Zubin Mehta, Kirill Petrenko, Klaus Mäkelä, Alan Gilbert und Manfred Honeck in bedeutenden Konzertsälen weltweit zusammengearbeitet. Zu seinen herausragenden Auftritten als Solist zählen u.a. Konzerte mit dem Israel Philharmonic Orchestra, der Polnischen Nationalphilharmonie, dem Columbus Symphony Orchestra und dem Amadeus Chamber Orchestra Poznan, wo er das Doppelkonzert seines Vaters Jan Radzynski uraufführte. Als begeisterter Kammermusiker trat er u. a. mit Emanuel Ax, Pinchas Zukerman und Martha Argerich auf. Als Gastkonzertmeister war er etwa beim Boston Symphony, Houston Symphony, Pittsburgh Symphony und Cincinnati Symphony Orchestra zu erleben. David Radzynski studierte an der Indiana University, Yale School of Music und am International Center for Music der Park University. Zu seinen Lehrern zählen Roland und Almita Vamos, Paul Kantor, Mauricio Fuks, Kevork Mardirossian, Syoko Aki und Ben Sayevich.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6049760