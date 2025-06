Mainz (ots) -Viele deutsche Innenstädte wirken wie Orte, die man lieber meidet. Woran liegt das? Fehlt es an politischem Willen, am Geld? Oder müssen wir selbst etwas für unsere Innenstädte tun? ZDF-Moderator Christian Sievers will das herausfinden. Er trifft Bürgermeisterinnen, Stadtplaner, Engagierte und Geschäftsleute - und fragt: Warum schaffen wir es so selten, lebenswerte, menschenfreundliche Städte zu gestalten? Antworten bietet die Dokumentation "Am Puls mit Christian Sievers: Wie retten wir unsere Städte? - Leben statt Leere!" - zu sehen ab Samstag, 7. Juni 2025, 12.00 Uhr, in Web und App des ZDF sowie am Pfingstmontag, 9. Juni 2025, 19.20 Uhr, im linearen ZDF-Programm.Der letzte Metzger gibt auf, der Buchladen daneben hat schon lange zugemacht - zurück bleiben Nagelstudios, Schnellimbisse und leere Schaufenster. Und statt lebendiger Begegnungsorte dominieren Autos und Beton das Stadtbild. Auf der "Ugliest City Tour", einem Stadtrundgang durch die "hässlichste Stadt", lernt Christian Sievers in Ludwigshafen etwas über fehlgeleiteten Städtebau: geplant für den Autoverkehr, nicht für seine Bewohner. Der Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen fehlt das Geld für einen Umbau.Umstrittene InvestitionenMonheim am Rhein hat viel Geld in die Hand genommen für Lebensqualität - für Soziales, Veranstaltungen, Kunst in der Innenstadt und sogar einen Geysir inmitten eines Autokreisels. Doch die Investitionen sind umstritten, denn sie belasten nicht nur den Etat der Stadt, sondern führen auch zu Steuererhöhungen. Reutlingen kann hingegen mit seiner historischen Altstadt glänzen, wo es aber auch viel Leerstand gibt - selbst in bester Lage.Blühende InnenstädteDer Onlinehandel setzt dem Einzelhandel zu - und wo Geschäfte schließen, verschwindet das Leben. Wie es besser gehen könnte, zeigt die sächsische Kleinstadt Borna. Dort bringt eine Gruppe Frauen mit Eigeninitiative die Innenstadt zum Blühen. In Freiburg gibt es keine neuen Geschäfte auf der grünen Wiese, das stärkt den historischen Stadtkern. Und dort findet Christian Sievers ein Eisenwarengeschäft, das sein 100-jähriges Bestehen feiern kann und deutlich macht: Es ist für die Kunden ein Stück Lebensqualität.Höhere AufenthaltsqualitätChristian Sievers erkundet auch die Lebensqualität in Städten außerhalb von Deutschland. In der einst gebeutelten spanischen Küstenstadt Santander wird gezielt in die Aufenthaltsqualität und ins Kulturleben investiert - zugunsten der Bewohner, nicht für Touristen oder Investoren. Und in Omaha, einer Industriestadt im Mittleren Westen der USA, ist man stolz auf eine hypermoderne Panoramaplattform, die einen weiten Blick über den ebenfalls brandneuen Stadtpark bietet. Dort geht es um mehr als um Baupläne und Finanzierungssorgen.Die "Am Puls"-Doku zeigt, dass es manchmal schon Kleinigkeiten sind, die helfen: Mitten in der Stadt anziehende Tische und Stühle aufzustellen, Unterführungen filmreif auszugestalten oder ein Kunstforum, das allen Bürgerinnen und Bürgern lebenslang gratis Eintritt gewährt.KontaktBei Fragen zu den "Am Puls"-Sendungen erreichen Sie Thomas Hagedorn, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Am Puls" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/ampuls) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Am Puls" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/reportagen/am-puls-100)- "Am Puls" im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/am-puls)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6049749