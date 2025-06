Hamburg (ots) -Das "Käpt'ns Dinner" mit Gastgeber Michel Abdollahi startet in eine neue Runde. In der Auftaktfolge trifft er die vielfach ausgezeichnete Journalistin und Moderatorin Anja Reschke, die mit Abdollahi unter anderem über die eigene Sozialisation und um die Diskrepanz von Selbstbild und Fremdbild spricht - und über die zeitlose Frage "Dom oder Wies'n?". Die Sendung aus einem ausrangierten U-Boot im Hamburger Hafen (dorthin lädt Michel Abdollahi zu jedem "Käpt'ns Dinner") läuft am 6. Juni um 0.00 Uhr im NDR Fernsehen (direkt nach der "NDR Talk Show"). An dem Freitag kommt sie bereits um 12.00 Uhr in die ARD Mediathek.Anja Reschke: "Wieso ist es seit Neuestem links, für Menschenrechte einzustehen? Vielleicht war es ein naiver Glaube, dass allen klar ist, dass Menschenrechte zählen. Dass allen klar ist, dass der Faschismus überwunden ist. Das war mein Glaube, der wurde mir genommen."Anja Reschke bringt eine Mischung aus bodenständigem Traditionsbewusstsein und kritischer journalistischer Perspektive in den Talk ein. Geboren und aufgewachsen in München, verbindet sie ihre bergige Heimat mit ihrem heutigen Leben in Hamburg, wo sie für den NDR "Panorama" im Ersten moderiert und die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der politisch-satirischen ARD-Recherche-Show "Reschke Fernsehen" begeistert."Käpt'ns Dinner" bietet eine halbe Stunde intensives Gespräch ohne Ablenkung durch Kerzen oder Tischdecken - hier zählt in tiefgehenden 1:1-Gespräche nur das Wesentliche.Weitere prominente Gäste der kommenden Ausgaben sind Comedy-Legende Mike Krüger (20. Juni) und Entertainer Guildo Horn (27. Juni).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6049765