Procter & Gamble hat am Donnerstag im Rahmen eines umfassenden Restrukturierungsprogramms den Abbau von weltweit rund 7.000 Stellen angekündigt. Dies entspricht etwa 15 Prozent der nicht-produzierenden Arbeitsplätze des Unternehmens, die in den kommenden zwei Jahren gestrichen werden sollen. Darüber hinaus plant P&G, sich von bestimmten Produktkategorien, Marken und Produktformen in einzelnen Märkten zu trennen. Führungskräfte des Unternehmens erklärten auf einer Konferenz der Deutschen Bank in Paris, dass diese Restrukturierungsmaßnahmen möglicherweise auch den Verkauf einiger Marken umfassen könnten. Zum 30. Juni 2024 beschäftigte Procter & Gamble weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter. …