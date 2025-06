Die betriebliche BU-Versicherung wird in Verbindung mit Mitarbeiter-Benefit-Strategien häufiger genannt, bleibt aber selten gelebte Praxis. Viele Versicherungsmakler bleiben zurückhaltend - vor allem wegen steuerlicher Aspekte und begrenzter Flexibilität für Kunden. Die betriebliche BU-Versicherung führt bislang ein Nischendasein. Zwar rückt sie in Diskussionen rund um moderne Benefit-Strategien zunehmend ins Blickfeld, doch in der praktischen Umsetzung bleibt sie die Ausnahme. Wenn Arbeitgeber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...