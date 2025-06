Bitcoin-Kurs vor neuem Impuls? Ethereum mit starkem Setup

Bitcoin zeigt sich zur Wochenmitte in einer spannenden technischen Formation. Während der Preis in einer symmetrischen Konsolidierung verharrt, mehren sich die Hinweise auf einen baldigen Ausbruch. Laut der aktuellen Prognose von Crypto Rover - einem bekannten Bitcoin-Analysten mit fast 200.000 YouTube-Abonnenten und über 1,2 Millionen Followern auf X - deuten mehrere Indikatoren auf ein explosives Setup hin.

Besonders auffallend ist für ihn die Entwicklung der globalen Geldmenge (M2 Money Supply), die in früheren Marktzyklen oft mit Wendepunkten bei Bitcoin korreliert hatte. Sollte sich das Muster erneut bewahrheiten, könnten kurzfristig neue Höchststände folgen.

Bitcoin Kurs und globale Geldmenge (vorlaufend), Quelle: https://www.youtube.com

Technische Betrachtung des Kurses

Auf dem 12-Stunden-Chart formiert sich ein klares symmetrisches Dreieck, dessen Auflösung über die weitere Kursrichtung entscheiden dürfte. Der kurzfristige Support liegt bei etwa 65.000 US-Dollar, der Widerstand im Bereich knapp unter 71.000 US-Dollar. Ein Durchbruch nach oben könnte eine Short-Squeeze auslösen, zumal über dieser Zone größere Liquiditätspools liegen. Die Funding Rates sind weiterhin negativ - ein Zeichen für zurückhaltende Marktstimmung, was typischerweise Aufwärtspotenzial birgt.

Auch auf Wochenbasis bleibt der entscheidende Punkt der nachhaltige Ausbruch über das bisherige Allzeithoch. Solange dieser nicht bestätigt ist, bleibt ein erneuter Rücksetzer technisch möglich. Dennoch: Große Marktteilnehmer wie BlackRock stocken ihre Bestände kontinuierlich auf - zuletzt wurden innerhalb eines Tages über 284 Millionen US-Dollar in Bitcoin und rund 73 Millionen US-Dollar in Ethereum investiert. Das institutionelle Interesse bleibt stark.

Ethereum zeigt sich in starker Form

Besonders auffällig ist die Stärke von Ethereum. In allen relevanten Paarungen - gegen Bitcoin, gegen den US-Dollar sowie im Dominanz-Chart - zeigt sich ein konsistentes bullisches Bild. Auf dem Chart hat sich ein aufsteigendes Dreieck gebildet, das häufig als Fortsetzungsformation in einem Aufwärtstrend interpretiert wird. Sollte der Ausbruch nach oben gelingen, wären schnelle Bewegungen in Richtung 3.500 bis 4.000 US-Dollar denkbar.

Crypto Rover selbst hat eigenen Angaben zufolge bereits Ethereum im Millionenwert akkumuliert und erwartet einen Kursanstieg bis auf 4.000 US-Dollar - dort plant er, seine Positionen schrittweise aufzulösen.

ETH/BTC = Bullish

Ethereum Dominance = Bullish

ETH/USD = Bullish



Buckle up! pic.twitter.com/b2GNAiZeD3 - Crypto Rover (@rovercrc) June 5, 2025

Die aktuell laufende Konsolidierung erinnert stark an die Phase vor dem letzten starken Anstieg, der ETH innerhalb weniger Tage um rund 1.000 US-Dollar nach oben katapultierte. Ein ähnliches Szenario wird aktuell erwartet.

Altseaon voraus?

Das allgemeine Bild passt zum Zyklusverlauf: In der späten Phase eines Bullenmarkts holen Altcoins traditionell stärker auf. Ethereum wird dabei als Vorreiter einer möglichen Altcoin-Season gehandelt. Sollte sich dieser Trend bestätigen, könnte der Juni für viele Projekte ein Monat mit überdurchschnittlichem Potenzial werden. Dabei könnte die Verbindung mit realen Anwendungsfällen wie etwa bei Best Wallet Token den Ausschlag geben.

Vorteile für Tokenhalte, Quelle: https://bestwallettoken.com/en

Best Wallet positioniert sich als moderne All-in-One-Lösung im Wallet-Sektor. Mit Multichain-Support, integriertem DEX, Scam-Filter, einfacher Bedienung und der Möglichkeit, Gas Fees direkt mit $BEST zu zahlen, deckt es zahlreiche Schwächen bestehender Wallets ab. Über 250.000 aktive Nutzer sprechen für ein starkes Wachstum, und weitere Features wie Staking mit bis zu 108 Prozent APY, Biometrie-Login oder eine Fiat-Onramp mit Partnern wie MoonPay und Alchemy Pay stärken die Nutzung.

Ein großes Alleinstellungsmerkmal ist der "Upcoming Tokens"-Scanner: Dieser identifiziert potenziell stark performende Projekte frühzeitig. Beispiele wie Wall Street Pepe (+43 Prozent), CatSlap (+7.000 Prozent) oder MIND of Pepe (+122 Prozent seit Launch) bestätigen das Potenzial.

Mit dem bald erscheinenden Best Card sollen Nutzer ihre Krypto-Bestände sogar im Alltag verwenden können - ein weiterer Schritt zur Verknüpfung von DeFi und klassischer Finanzwelt.

Der Presale des Projekts hat bereits über 13 Millionen US-Dollar eingesammelt, wobei in wenigen Stunden die nächste Preisstufe aktiviert wird. Der aktuelle Preis von 0,025135 US-Dollar je Token dürfte also nicht mehr lange Bestand haben.

Hier noch zum günstigeren Preis Best Token sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.