Die Erde heizt sich schneller auf als jemals zuvor - und schneller, als es Klimamodelle vorhergesagt haben. Während Extremwetterlagen neue Ausmaße erreichen, geraten nicht nur Ökosysteme, sondern auch wirtschaftliche und politische Strukturen ins Wanken. Europa steht vor einer Richtungsentscheidung, meint Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb in einem Gastkommentar Es wird ein fast sprunghafter Anstieg der globalen Mitteltemperatur in den letzten zwei Jahren registriert; der Klimawandel schreitet schneller voran, als von den Wissenschaftlern erwartet. Die Ursachen sind noch in Diskussion - es gibt mehrere mögliche Erklärungen. Die Temperaturen, die derzeit in Österreich, Deutschland und der Schweiz auftreten, wären nach den regionalen Klimamodellen erst in etwa zehn Jahren zu erwarten gewesen. ...

