Circle feiert ein starkes Börsendebüt an der NYSE und übertrifft mit einem Ausgabepreis von 31 US-Dollar je Aktie die Prognosen deutlich. Der Stablecoin-Pionier sammelt über 1 Milliarde Dollar ein und etabliert sich als Schwergewicht in einem regulatorisch erstarkten Krypto-Marktumfeld. Krypto-Industrie auf dem Vormarsch: Circle feiert IPO mit 6,8-Milliarden-Dollar-Bewertung Mit einem deutlichen Signal an die Märkte hat die Circle Internet Group Inc., der Emittent des zweitgrößten Stablecoins der Welt (USDC), ihren Börsengang am Mittwochabend erfolgreich ...

