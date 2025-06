Fujirebio, ein führender Innovator im Bereich der In-vitro-Diagnostik, gab heute eine Zusammenarbeit mit Stanford Medicine (Standort: Palo Alto, Kalifornien, USA) bekannt, um die Forschung und Innovation im Bereich der Infektionsdiagnostik voranzutreiben. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Einführung ultrasensitiver Immunoassays zu beschleunigen, die die von Fluxus, Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Fujirebio im Silicon Valley, entwickelte Einzelmolekül-Zähltechnologie nutzen. Eine höhere Testempfindlichkeit ermöglicht fundiertere Behandlungsentscheidungen in der Klinik und beschleunigt die Forschung zu Therapeutika und Präventionsstrategien gegen Infektionskrankheiten weltweit.

"Infektionskrankheiten sind nach wie vor eine der größten globalen Herausforderungen für die Gesundheit unserer Zeit", sagt Goki Ishikawa, Präsident und CEO von Fujirebio Holdings, Inc. "Durch die Zusammenarbeit mit dem Stanford Clinical Virology Laboratory unter der Leitung von Professor Benjamin Pinsky und dem Stanford Clinical Microbiology Laboratory unter der Leitung von Professor Niaz Banaei bringen wir erstklassige wissenschaftliche Expertise, modernste Technologie und globale Gesundheitskenntnisse zusammen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unsere gemeinsame Vision, eine gesündere und widerstandsfähigere Welt zu schaffen."

"Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt vorwärts in unserer Mission, die öffentliche Gesundheit weltweit zu verbessern, indem wir die globale IVD-Expertise von Fujirebio und die ultrasensitiven Detektionssysteme von Fluxus mit der weltbekannten Forschung von Stanford kombinieren", sagt Dr. Peter Wagner, Präsident und CEO von Fluxus, Inc. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit den renommierten Experten für Infektionskrankheiten der Stanford University."

Über Fujirebio

Fujirebio, ein Mitglied der H.U. Group Holdings Inc., ist ein forschungsorientiertes Unternehmen, das ständig neue IVD-Testtechnologien und einzigartige Biomarker mit hohem klinischen Wert entwickelt. Die Mission unserer Gruppe ist es, neue Werte im Gesundheitswesen zu schaffen und damit einen Beitrag zur menschlichen Gesundheit und zur Zukunft der medizinischen Versorgung zu leisten. Unsere globalen Teams in Japan, Asien, Europa und den USA konzentrieren sich darauf, unseren Kunden und Partnern Produkte mit höchsten Qualitätsstandards zu liefern. Wir legen Wert auf Partnerschaften mit anderen führenden Unternehmen der Branche, um Wissen, Fähigkeiten und wichtige Materialien auszutauschen und so Diagnoselösungen auf einer Vielzahl von Plattformen zu liefern, zu entwickeln oder herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.fujirebio.com.

Über Fluxus

Fluxus ist ein branchenführender Innovator im Bereich der optofluidischen Technologien, der hochsensible Detektionssysteme und Assay-Lösungen entwickelt, um die Diagnose, Überwachung und Behandlung von Krankheiten voranzutreiben.

