Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Inflation im Euro-Raum ist zuletzt nochmal gesunken und hat im Mai mit 1,9 Prozent das Inflationsziel der EZB von 2,0 Prozent zum ersten Mal seit September 2024 wieder unterschritten, so die Börse Stuttgart.Diese Entwicklung ermögliche Spielräume in der Geldpolitik und habe die Renditen in der Euro-Zone zuletzt gedrückt. Auch in den USA nehme der Druck auf die Renditen zu, die zuletzt deutlich gesunken seien. Eine Reihe enttäuschender US-Wirtschaftsdaten wie etwa der ISM Services PMI, der wieder unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gefallen sei, habe Rezessionsängste in den USA aufleben lassen. Der richtungsweisende große US-Arbeitsmarktbericht am Freitag stehe daher im Mittelpunkt der Investoren. ...

