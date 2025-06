CINCINNATI/PARIS (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble streicht bis zu 7.000 Stellen in der Verwaltung. Das geht aus einer Präsentation des Konzerns auf einer Investorenveranstaltung der Deutschen Bank am Donnerstag sowie aus einer Pflichtmitteilung der US-Börsenaufsicht SEC hervor. Stand Ende des vergangenen Geschäftsjahres im Juni 2024 hatte der gesamte Konzern weltweit 108 000 Menschen beschäftigt. Durch den Umbau fallen nach Konzernangaben Belastungen in Höhe von bis zu 1,6 Milliarden Dollar (1,4 Mrd Euro) über zwei Jahre an.

Die Stellenstreichungen sind Teil eines Umbauprogramms, innerhalb dessen sich Procter & Gamble auch von ausgewählten Marken trennt und womöglich einzelne Märkte verlässt, wie aus der Präsentation weiter hervorgeht.

Procter & Gamble kämpft wie viele andere Konsumgüterkonzerne auch mit einer teils trüben Verbraucherstimmung. Erst im April 2025 musste das Management seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr kürzen./tav/mis