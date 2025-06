EQS-News: Andritz AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

GRAZ, 5. JUNI 2025. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Diamond Power International, LLC, einschließlich deren Tochtergesellschaften und Produktionsstätten, vom US-Unternehmen Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (B&W) unterzeichnet. Diamond Power ist auf die Planung und Fertigung moderner Kesselreinigungssysteme spezialisiert. Diese Akquisition wird das Servicegeschäft von ANDRITZ im Bereich Rückgewinnungs- und Dampfkessel erheblich stärken.



Diamond Power verfügt über mehr als 120 Jahre Erfahrung in der Lieferung von Kesselreinigungstechnologien für die Zellstoff-, Papier- und Energieindustrie. Das Unternehmen ist in 15 Ländern vertreten und betreibt Produktionsstätten in Lancaster, Ohio, USA, und Dumbarton, Schottland, UK. Mit 400 Beschäftigten erzielt es einen Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro.



Die Kesselreinigungssysteme und Serviceleistungen von Diamond Power ergänzen die Kompetenzen von ANDRITZ bei der Lieferung und Wartung von Kesseln. Das umfassende Vertriebs- und Servicenetz des Unternehmens wird die globale Präsenz von ANDRITZ weiter stärken und bietet Wachstumspotenzial im Bereich von Kesselprodukten mit hohem Serviceanteil.



Jarno Nymark, ANDRITZ-Vorstand verantwortlich für den Geschäftsbereich Pulp & Paper, sagt: "Aufgrund der zunehmenden Nutzung unterschiedlicher Brennstoffe wird die Innenreinigung von Rückgewinnungs- und Dampfkesseln immer wichtiger. Diese Übernahme unterstützt unser Ziel, unseren Kunden umfassende und innovative Lösungen für einen effizienten und zuverlässigen Kesselbetrieb über den gesamten Lebenszyklus hinweg anzubieten."



Neben Reinigungstechnologien bietet Diamond Power auch eine Vielzahl an Produkten zur Prozessoptimierung an, darunter Überwachungssysteme wie hochauflösende und Infrarot-Kameras, Pyrometer zur Messung der Prozessgastemperatur und Software zur Temperaturmessung.



"Wir haben seit vielen Jahren eine starke Beziehung zu ANDRITZ und freuen uns, diese Transaktion bekannt zu geben", sagte Christopher Riker, B&W Executive Vice President und Chief Operating Officer. "Wir werden in den kommenden Wochen einen reibungslosen Übergang sicherstellen und freuen uns darauf, weiterhin mit dem Team von ANDRITZ und Diamond Power zusammenzuarbeiten, um Kunden in den globalen Energie- und Industriemärkten zu unterstützen."



Das Closing der Transaktion wird in 30 bis 60 Tagen erwartet.



ANDRITZ-GRUPPE

Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert hochentwickelte Anlagen, Ausrüstungen, Serviceleistungen und digitale Lösungen für verschiedenste Industrien und Bereiche, darunter Zellstoff und Papier, Metall, Wasserkraft, Umwelt. Die 1852 gegründete, börsennotierte Gruppe mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 280 Standorten in über 80 Ländern.

Als globaler Technologie- und Innovationsführer engagiert sich ANDRITZ für Fortschritt zum Nutzen von Kunden, Partnern, Beschäftigten, der Gesellschaft und der Umwelt. Wachstumstreiber des Unternehmens sind nachhaltige Lösungen für den grünen Wandel, innovative Digitalisierung für industrielle Höchstleistungen und umfassender Service, der den Wert der Kundenanlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg maximiert. ANDRITZ. FÜR WACHSTUM, DAS ZÄHLT.



ANDRITZ PULP & PAPER

ANDRITZ Pulp & Paper bietet nachhaltige Technologie-, Automatisierungs- und Service-Lösungen für die Produktion aller Arten von Zellstoff, Papier, Karton und Hygienepapier. Die Technologien und Dienstleistungen konzentrieren sich auf die Steigerung der Produktionseffizienz, die Senkung der Gesamtbetriebskosten sowie auf innovative Dekarbonisierungsstrategien und den autonomen Anlagenbetrieb.



Das Produktprogramm umfasst auch Kessel für die Energieerzeugung, verschiedene Vliesstoff-Technologien und Faserplatten-(MDF-)Produktionssysteme. Mit den angebotenen Waste-to-Value-Recycling-, -Zerkleinerungs- und -Energielösungen werden Abfälle und Nebenströme der Produktion nachhaltig in wertvolle Sekundär-Rohstoffe oder Energie umgewandelt. Neueste IIoT-Technologien im Rahmen der Metris-Digitalisierungslösungen komplettieren das umfassende Produktangebot.

