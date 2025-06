Bangkok (ots/PRNewswire) -Am 1. Juni 2025 führte Central Pattana plc, Thailands führender Immobilienentwickler und Betreiber von Central-Einkaufszentren im ganzen Land, mit Stolz eine der weltweit größten Pride-Feiern an, als mehr als 300,000 Menschen versammelten sich in Bangkok zur Bangkok Pride Parade 2025, die in einem kraftvollen Finale im centralwOrld gipfelte, das heute als Wahrzeichen für globale Inklusion gilt.In seinem sechsten Jahr als Pionier der Gleichberechtigung hat Central Pattana die Thailand Pride Celebration 2025 ins Leben gerufen: "Pride For All", unter dem Motto "Embracing Freedom" (Umarmung der Freiheit), und bekräftigt damit seine Vision eines "Platzes für alle" und seinen Auftrag, sich eine bessere Zukunft für alle vorzustellen.Die Feierlichkeiten begannen mit "Love with Pride 2025" im centralwOrld und dehnten sich landesweit auf 39 Central-Einkaufszentren aus, was sie zu Thailands bisher umfassendster und weitreichendster Pride-Kampagne machte, die Stimmen aus aller Welt vereinte.Ein Höhepunkt der Kampagne ist BEYOND THE RAINBOW 2025, eine öffentliche Ausstellung, die das Publikum dazu einlädt, über eine Welt jenseits der Geschlechter zu reflektieren, die historische Verabschiedung des Gesetzes zur Gleichstellung der Ehe zu feiern und Stimmen für eine integrativere Zukunft zu verstärken.Mit wachsender internationaler Aufmerksamkeit, starker Unterstützung aus dem öffentlichen und privaten Sektor und der Anerkennung durch die thailändische Tourismusbehörde (TAT) als LGBTQIAN+ freundliches Reiseziel wird Thailand seiner Rolle als Leuchtturm des Stolzes in Asien gerecht.Die Welt ist bereits hier - und wir laden alle ein, nächstes Jahr mit uns in Thailand Liebe, Freiheit und Gleichheit auf einer der lebendigsten und inklusivsten Pride-Veranstaltungen der Welt zu feiern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2702916/image_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2702915/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/globale-gemeinschaften-vereinen-sich-auf-centralworld-wahrend-thailand-auf-der-globalen-lgbtq-buhne-mit-central-pattanas-pride-for-all-einen-schritt-nach-vorne-macht-302474208.htmlPressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit,Central Pattana Public Company Limited,Tatthep (Aum),Tel. +6692-414-9542,E-Mail:hatatthep@centralpattana.co.th; Ninasreen (Memee),Tel. +6682-426-3914,E-Mail:maninasreen@centralpattana.co.thOriginal-Content von: CENTRAL PATTANA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170361/6049839