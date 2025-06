© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

CrowdStrike gerät durch eine Klage von Delta Air Lines wegen eines IT-Ausfalls ins Visier von Ermittlern und Investoren, während der CEO die Finanzberichterstattung verteidigt!Die US-Cybersicherheitsfirma CrowdStrike Holdings sieht sich aktuell gleich mehreren Herausforderungen gegenüber: Das Unternehmen bestätigte in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC am 4. Juni, dass es Anfragen vom US-Justizministerium (DOJ) und der Securities and Exchange Commission (SEC) bezüglich seiner Umsatzrealisierung und der Meldung von wiederkehrenden Jahresumsätzen erhalten habe. Hintergrund ist unter anderem ein massiver IT-Ausfall im Juli 2024, der weitreichende Folgen hatte - darunter ein …