PTA-News: sdm SE: sdm SE veröffentlicht Konzernkennzahlen für Q1-2025

sdm SE: sdm SE veröffentlicht Konzernkennzahlen für Q1-2025

München (pta000/05.06.2025/12:51 UTC+2)

• Gesamtleistung und EBITDA deutlich gegenüber Vorjahreszeitraum gestiegen • Positive Effekte durch Vertriebserfolge im Segment Zusatzgeschäft • Wesentliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr erwartet

München, 05. Juni 2025 - Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) hat heute die wesentlichen Kennzahlen für den Zeitraum Januar - März 2025 veröffentlicht. Im Berichtszeitraum erzielte der Konzern eine Gesamtleistung von rund EUR 13,2 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 8,0 Mio.), ein operatives Ergebnis (EBITDA) von knapp EUR 1,6 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 0,5 Mio.) sowie einen Konzerngewinn von etwa EUR 0,3 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR -0,1 Mio.).

Die Umsatzerlöse lagen damit im Rahmen der Erwartungen des Managements, die Ertragskennzahlen lagen leicht oberhalb des Plans. Gründe hierfür waren insbesondere unser solides Basisgeschäft sowie ein Auftrag aus dem Segment Zusatzgeschäft, bei dem attraktive Margen realisiert werden können.

Tobias Bodamer, CFO der sdm SE erläutert: "Das Management der sdm Group ist erfreut über die positive Entwicklung des ersten Quartals 2025. Das zeigt, dass die initiierten Maßnahmen erste Wirkung auf dem Weg zu nachhaltigem, profitablem Wachstum haben.

Grundsätzlich unterscheiden wir innerhalb der sdm Group zwischen Basisgeschäft - also unserem Grundgeschäft mit langen Laufzeiten, wie z.B. dem klassischen Werkschutz - und Zusatzgeschäft, das sich durch kürzere Laufzeiten und höhere Margen auszeichnet. Im ersten Quartal 2025 konnten wir insbesondere von einem attraktiven Auftrag im Segment Zusatzgeschäft profitieren. Unsere Vertriebsaktivitäten konzentrieren sich auf den Ausbau beider Segmente. Im aktuellen Geschäftsjahr konnten wir Vertriebserfolge sowohl bei Basis- als auch bei Zusatzgeschäften realisieren, sodass wir an den für das Gesamtjahr gesteckten Zielen festhalten."

Unverändert erwartet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr.

Das Factsheet mit den wesentlichen Kennzahlen zum Q1-2025 ist verfügbar unter www.sdm-se.de.

Über die sdm Group

Die sdm SE ist die Holdinggesellschaft der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG, IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH sowie RSD Rottaler Sicherheitsdienst GmbH. Mit ihren Tochtergesellschaften zählt die sdm Group zu den führenden Sicherheitsdienstleistern in Süd- und Westdeutschland. Das Dienstleistungsportfolio umfasst ein breites Spektrum an Sicherheitsdienstleistungen für unterschiedliche Branchen.

Kontakt: sdm SE Tobias Bodamer Tel.: +49 89 5529 1150 E-Mail: investorrelations@sdm-se.de www.sdm-se.de

