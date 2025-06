Im Rahmen der TUXEDO-3-Studie wird erstmals die intrakranielle und extrakranielle Wirksamkeit und Sicherheit eines neuartigen Krebsmedikaments bei Patienten mit Brust- oder Lungenkrebs und aktiven Hirnmetastasen sowie leptomeningealer Erkrankung infolge solider Tumore bewertet.

Die Ergebnisse wurden in einem Vortrag auf der Jahrestagung 2025 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) präsentiert. Bestimmte Ergebnisse wurden außerdem in Nature Medicine veröffentlicht.

Die klinische Studie DEMETHER von MEDSIR wurde aufgrund der Relevanz ihrer Strategie während einer Abstract-Besprechung erwähnt.

Das führende internationale medizinische Forschungsunternehmen MEDSIR gab heute die positiven Ergebnisse der TUXEDO-3-Studie auf der Jahrestagung 2025 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) bekannt. Diese von Daiichi Sankyo und Merck finanzierte Phase-II-Studie, die außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada als MSD bekannt ist, untersucht die Wirksamkeit und Sicherheit von Patritumab Deruxtecan (HER3-DXd) bei Patienten mit aktiven Hirnmetastasen und leptomeningealer Erkrankung schwerwiegenden Komplikationen, die mit fortgeschrittenen Stadien der Krebserkrankung verbunden sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250604799017/de/

Dr. Matthias Preusser during Oral Presentation of TUXEDO-3 at ASCO 2025

Die Studie wurde durchgeführt, um HER3-DXd bei Patienten mit metastasiertem Brustkrebs (mBC) und fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (aNSCLC) mit aktiven Hirnmetastasen sowie bei Patienten mit leptomeningealer Erkrankung infolge solider Tumore zu bewerten. Der Wirkstoff ist ein Antikörper-Konjugat, der auf den Proteinrezeptor HER3 abzielt, der auf der Oberfläche von Krebszellen bei Hirnmetastasen gefunden wird. HER3-DXd ist ein Prüfpräparat, das aus einem vollständig humanen anti-HER3-IgG1-monoklonalen Antikörper besteht, der über tetrapeptidbasierte, spaltbare Linker an eine Reihe von Topoisomerase-I-Inhibitor-Nutzlasten (ein Exatecan-Derivat, DXd) gebunden ist. Die DXd ADC-Technologie-Nutzlast verursacht eine Tumor-DNA-Schädigung, wodurch Krebszellen im Tumor und in der Tumormikroumgebung absterben.

Die Studie zeigte vielversprechende Ergebnisse, die heute in einem Vortrag präsentiert wurden. Gleichzeitig wurden die Ergebnisse aus der leptomeningealen Kohorte in der namhaften Fachzeitschrift Nature Medicine veröffentlicht, insbesondere aufgrund des potenziellen Nutzens für Patienten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Bei Patientinnen mit Brustkrebs und Hirnmetastasen wurden intrakranielle Reaktionen bei allen Brustkrebs-Subtypen, einschließlich luminalem, HER2-positivem und dreifach negativem Brustkrebs, beobachtet.

NEUE HOFFNUNG FÜR SCHWER ZU BEHANDELNDE METASTASEN

"Diese Studie stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserem Verständnis dar, wie Hirnmetastasen und leptomeningeale Erkrankungen behandelt werden können. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Ergebnisse den Weg für neue, wirksame Therapien für diese Patienten ebnen werden", erklärte Dr. Matthias Preusser, MD, Facharzt für medizinische Onkologie und Leiter der klinischen Abteilung für Onkologie an der Medizinischen Universität Wien und leitender Prüfarzt der TUXEDO-3-Studie. Dr. Rupert Bartsch, MD, PhD, Facharzt für Hämatologie und medizinische Onkologie an der Medizinischen Universität Wien, fügte hinzu: "Hirnmetastasen und leptomeningeale Erkrankungen stellen schwerwiegende Komplikationen bei Krebserkrankungen dar, die mit einer erhöhten Morbidität und Mortalität einhergehen. HER3-DXd könnte eine vielversprechende therapeutische Alternative für diese Patienten sein."

Erfahren Sie mehr zu TUXEDO-3 unter folgendem Link: https://www.medsir.org/clinical-trials/tuxedo-3

PRÄSENTATION VIELVERSPRECHENDER KOLLABORATIVER STUDIEN BEI ASCO

Die internationale Phase-II-Studie DEMETHER von MEDSIR, die den Erhalt von Trastuzumab und Pertuzumab nach einer Induktionsbehandlung mit Trastuzumab-Deruxtecan bei Patientinnen mit rezidivierendem HER2-positivem metastasiertem Brustkrebs untersucht, wurde heute im Rahmen der Diskussion zu LBA1008 erwähnt. Ziel der DEMETHER-Strategie ist es, die Therapiesequenz zu optimieren, um das progressionsfreie Überleben (PFS) der Patientinnen zu verlängern und gleichzeitig ihre Lebensqualität zu verbessern.

Mit dieser Erwähnung wird die Fähigkeit von MEDSIR hervorgehoben, zum einen die Bedürfnisse von Patienten vorherzusehen, zum anderen strategische Studien zu entwerfen, die die Grenzen der klinischen Forschung immer weiter verschieben. Die aktive Präsenz von MEDSIR auf der ASCO-Jahrestagung 2025 festigt die führende Rolle des Unternehmens in der onkologischen Spitzenforschung und verdeutlicht sein Engagement für die Erfüllung ungedeckter Bedürfnisse in der Krebsbehandlung mit dem Ziel, keinen Patienten zurückzulassen.

ÜBER MEDSIR Weitere Informationen: www.medsir.org

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250604799017/de/

Contacts:

Medien

Sergio Aguilar sergio.aguilar@medsir.org

Eduardo Martín Espallargas eduardo.martin@medsir.org