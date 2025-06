Baden-Baden (ots) -Browserbasiertes Serious Game vermittelt, wie Nachrichten entstehen / Angebot als Teil des ARD NachrichtentagsWas macht eine Nachricht zur Nachricht? Wie erkennt man Fake News? Und warum ist kritisches Hinterfragen so wichtig? Mit dem ARD Nachrichtentag am 5. Juni können Jugendliche in der Lernanwendung "Nachrichtenmacher" diesen Fragen ab sofort auf den Grund gehen. In der Rolle einer Nachrichtenredakteurin oder eines -redakteurs sind sie herausgefordert zu entscheiden: Über welche vier Themen soll das Publikum in der nächsten Radionachrichtensendung informiert werden?Drei echte Nachrichtentage - drei Perspektiven auf den JournalismusDie Anwendung stützt sich auf Originalmeldungen aus den DASDING News und stellt drei ereignisreiche Tage der jüngeren Geschichte zur Auswahl: Bundestagswahl, US-Wahl oder Fußball-EM - aus je zehn Meldungen gilt es zu filtern: Welches sind heute die Muss-Themen, was ist eher irrelevante Information, wo handelt es sich ggf. um Fake, also Desinformation? Im interaktiven Dialog mit der Kollegin Lena gilt es Meldung für Meldung wichtige Tipps und Erkenntnisse zu Nachrichtenkriterien einzusammeln, um die Entscheidung für die vier Top-Themen fundiert treffen zu können.Medienbildung mit Spaß und RelevanzDer "Nachrichtenmacher" vermittelt Jugendlichen zentrale Kompetenzen im Umgang mit Nachrichten und Informationen. Über die Mitarbeit in der Redaktion erarbeiten sie sich journalistische Kompetenzen und erfahren, warum die Einordnung von Fakten heute wichtiger ist, denn je. Der "Nachrichtenmacher" ist konzipiert für den Einsatz im Schulunterricht (auch pädagogisches Begleitmaterial ist vorhanden) und eignet sich zudem für das eigenständige Erleben zuhause."Nachrichtenmacher"Entwickelt wurde die browserbasierte Anwendung vom Team Medienkompetenz des SWR in Kooperation mit DASDING, planet schule, Familie online und dem X-Lab.Zum Lernspiel: https://www.planet-schule.de/x/nachrichtenmacherFoto über ARD-Foto.de (https://ard-foto.de/)Informationen und kostenloses Bildmaterial unter http://swr.li/nachrichtenmacherNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6049870