DJ MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Konjunkturoptimismus vor EZB

DOW JONES--Freundlich zeigen sich Europas Börsen am Donnerstagmittag. Kurz vor der EZB-Sitzung mit der erwarteten sechsten Senkung der Leitzinsen in Folge herrscht relative Ruhe. Im DAX ist der Umsatz mit nicht einmal 800 Millionen Euro für die Uhrzeit gering. Im Fokus bei der EZB stehen die neuen Projektionen für Wirtschaftswachstum und Inflation. Gerade vor dem Hintergrund des Trump'schen Zollchaos ist man gespannt, wie die Notenbank dies in ihre Prognosen einbetten wird. Dazu steht der Besuch von Bundeskanzler Merz im Weißen Haus im Blick, von dem aber eher keine handfesten Ergebnisse erwartet werden.

Der DAX markierte am Vormittag ein weiteres Rekordhoch. Es liegt nun bei 234.399 Punkten. Zur Mittagszeit legt er um 0,3 Prozent auf 24.351 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,3 Prozent auf 5.421 Punkte. Der Euro tendiert seitwärts bei 1,1425 Dollar, am Anleihemarkt sinken die Renditen leicht.

Nachdem in China der Caixin-Einkaufsmanager-Index für den Servicebereich im Expansionsbereich weiter gestiegen ist, sprechen Marktteilnehmer von Konjunkturzuversicht. In den USA hatte dagegen am Vortag der ISM-Index für die Dienstleistungsbranche enttäuscht und einen Einbruch bei den neuen Aufträgen gezeigt. AM Markt setzte darauf wieder Zinssenkungsfantasie ein und die US-Renditen fielen deutlich.

Investoren schichten vor diesem Hintergrund weiter aus den USA in andere Länder um, auch nach Europa. Stratege Jürgen Molnar von RoboMarkets weist aber darauf hin, dass die Dynamik im DAX nachlässt: "Die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen nach der 5.500-Punkte-Rally bleibt hoch, während auf der anderen Seite Anschlusskäufe mehr und mehr ausbleiben".

Zykliker vorne

Bei den Branchen wird auf eine Belebung der Konjunktur gesetzt. Größte Kursgewinner sind Bauwerte (+1,3%), gefolgt von Rohstoffaktien (+1,2%). Technologie- und Industriegütertitel liegen im Schnitt 0,6 Prozent vorne. Weit vorne mit plus 0,9 Prozent sind auch die zinsempfindlichen Immobilienaktien zu finden. Schlusslicht mit minus 0,6 Prozent ist der Stoxx-Subindex der Reise- und Freizeitwerte. Hier belastet eine Gewinnwarnung von Wizz Air.

Wizz Air brechen in London um 27 Prozent ein und belasten damit auch andere Sektorwerte: Air France und Lufthansa fallen um je rund 2,5 Prozent, Easyjet um 1,9 Prozent.

Weiter kräftig nach oben geht es mit den Rüstungsaktien. Die Nato hat angesichts der Bedrohung durch Russland das größte Aufrüstungsprogramm seit den Zeiten des Kalten Krieges beschlossen. Es sieht vor, die Fähigkeiten zur Abschreckung und Verteidigung in den kommenden Jahren extrem auszubauen, wie die Deutsche Presse-Agentur nach einer Sitzung der Verteidigungsminister der Bündnisstaaten in Brüssel. berichtet.

"Die abstrakten Zahlen zu geplanten Sonderausgaben materialisieren sich jetzt immer öfter in konkreten Aufträgen", heißt es unterdessen aus dem Handel. Dies wirke immer wieder als Kurstreiber bei den beteiligten Einzelunternehmen. Aktuell verteuert sich die Aktie des norwegischen Raketenherstellers Kongsberg Gruppen um 5,6 Prozent. Kongsberg wird für über 640 Millionen Dollar die deutsche Bundeswehr mit dem Marschflugkörper JSM ausstatten. Im Sektor legen daneben beispielsweise auch Saab um 3, Rheinmetall und Leonardo um je 1,7 und Thales um 1,5 Prozent zu. Hensoldt gewinnen sogar 3,2 Prozent. Renk liegen zwar nur 0,2 Prozent vorne, die Aktie wird aber ex Dividende gehandelt. Bereinigt liegt sie ebenfalls sehr fest im Markt.

Im DAX gewinnen Bayer 3,8 Prozent. Goldman Sachs hat den Titel laut Händlern auf "Buy" hoch gestuft von "Hold". Eon verlieren dagegen mit einer Abstufung durch Barclays 0,8 Prozent.

Im MDAX büßen Hugo Boss 1,2 Prozent ein nach einem gesenkten Gewinnausblicks des US-Wettbewerbers PVH, der Holding von Marken wie Tommy Hilfiger oder Calvin Klein. Die Aktien der Anbieter von Billigmode wie H&M und Inditex zeigen sich dagegen resistent und liegen je ein halbes Prozent höher.

Im TecDAX springen Formycon um weitere 6,1 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat nun auch für den größten lateinamerikanischen Markt Brasilien eine Zulassung für sein Biosimilar zu dem von Genentech entwickelten Augenmedikament Lucentis erhalten.

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.420,98 +0,3% 15,83 +10,4% Stoxx-50 4.580,92 +0,3% 12,74 +6,0% DAX 24.350,89 +0,3% 74,41 +21,9% MDAX 31.188,29 +0,5% 158,47 +21,3% TecDAX 3.959,35 +0,9% 33,39 +14,9% SDAX 17.051,99 +0,9% 154,44 +23,2% CAC 7.835,40 +0,4% 30,73 +5,7% SMI 12.347,57 +0,4% 49,07 +6,0% ATX 4.394,67 -0,0% -1,67 +20,0% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:03 % YTD EUR/USD 1,1426 +0,1% 1,1418 1,1429 +10,3% EUR/JPY 163,47 +0,3% 163,00 163,64 +0,1% EUR/CHF 0,9359 +0,2% 0,9342 0,9358 -0,0% EUR/GBP 0,8416 -0,1% 0,8425 0,8419 +1,9% USD/JPY 143,07 +0,2% 142,79 143,18 -9,3% GBP/USD 1,3578 +0,2% 1,3551 1,3575 +8,2% USD/CNY 7,1713 +0,1% 7,1610 7,1717 -0,7% USD/CNH 7,1751 +0,0% 7,1718 7,1798 -2,2% AUS/USD 0,6513 +0,4% 0,6489 0,6498 +4,9% Bitcoin/USD 104.623,80 -0,4% 104.993,80 105.063,30 +12,5% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,10 62,75 +0,6% 0,35 -12,4% Brent/ICE 65,16 64,91 +0,4% 0,25 -13,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3399,12 3376,30 +0,7% 22,82 +28,7% Silber 31,26 30,63 +2,1% 0,63 +9,7% Platin 982,42 953,92 +3,0% 28,50 +9,0% Kupfer 5,01 4,89 +2,5% 0,12 +23,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

