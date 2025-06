DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Eurozone-Erzeugerpreise deuten im April auf schwachen Preisdruck

Die Erzeugerpreise der Industrie in der Eurozone sind im April stärker gesunken als erwartet. Die Preise auf der Erzeugerstufe fielen im Vergleich zum Vormonat um 2,2 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang um 2,0 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 0,7 Prozent höher. Die Prognose von Volkswirten hatte auf ein Plus von 1,2 Prozent gelautet.

IAB: Deutscher Arbeitsmarkt kühlt sich im 1Q deutlich ab

Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich nach Aussage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im ersten Quartal deutlich abgekühlt. Das IAB macht diese Einschätzung vor allem am Verhältnis der Zahl offener Stellen zur Zahl der Arbeitslosen fest. Wie das IAB mitteilte, gab es bundesweit 1,18 Millionen offene Stellen, 16 Prozent weniger als im Vorquartal und 25 Prozent weniger als im Vorjahresquartal.

Britische Statistikbehörde räumt Fehler bei Inflationsdaten ein

Das britische Statistikamt hat nach eigenen Angaben einen Fehler bei der Berechnung der Verbraucherpreise festgestellt, was angesichts ähnlicher Bedenken in den USA neue Fragen zur Zuverlässigkeit der Daten aufwirft. Der Fehler wurde in den Daten des britischen Verkehrsministeriums gefunden und betrifft die Anzahl der Fahrzeuge, die bestimmten Steuern unterliegen, wie das Office for National Statistics (ONS) mitteilte.

Taiwan Verbraucherpreise Mai +1,55% gg Vorjahr (PROG +1,9%)

