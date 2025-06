EQS-News: naoo AG / Schlagwort(e): Markteinführung

naoo AG launcht neue App-Version mit massiv verbesserter Performance und zusätzlichen Features



05.06.2025 / 13:57 CET/CEST

naoo AG launcht neue App-Version mit massiv verbesserter Performance und zusätzlichen Features User-Experience nochmals deutlich verbessert

App-Geschwindigkeit um das 10fache gesteigert, Ladezeit stark reduziert

Frontend-Kosten durch Technologie-Umstellung um 50% gesenkt

Neue Messaging-Funktion und UI-Optimierungen für alle NutzerInnen

Verfügbarkeit der neuen Version voraussichtlich ab dem 9. Juni 2025 Zürich, 5. Juni 2025 - Die naoo AG (ISIN: CH1323306329, WKN: A40NNU), Betreiberin der Schweizer Social-Media-Plattform der nächsten Generation, veröffentlicht eine neue Version ihrer mobilen App. Die Ladezeiten für Inhalte sind jetzt zehnmal schneller als vorher - so dass ein noch attraktiveres Nutzererlebnis entsteht. Technologisch schafft naoo damit zudem die Voraussetzung für die Skalierung auf internationale Märkte. Durch umfassende Backend- und Frontend-Optimierungen werden Inhalte nun blitzschnell ausgeliefert. Damit wird das Scrollen nochmals deutlich schneller und das Nutzererlebnis weiter verbessert. Dies markiert einen grundlegenden Fortschritt in der Inhaltsauslieferung und setzt neue Standards für die Reaktionsgeschwindigkeit der Plattform. Um diesen Technologiesprung zu ermöglichen, wurde die gesamte Mobile-Architektur von naoo von nativer Swift- und SwiftUI-Entwicklung auf ein einheitliches React-Native-Framework umgestellt. Dadurch konnten die Entwicklungs- und Wartungskosten für die App um 50 % gesenkt werden. Gleichzeitig wird die Produktentwicklung beschleunigt und Ressourcen werden noch effizienter eingesetzt - ein zentraler Faktor für die skalierbare Expansion. Die neue Version bringt zudem eine neue, integrierte Messaging-Funktion für alle NutzerInnen: naoo schafft so ein intuitives State of the Art-Nachrichtenerlebnis - inklusive Teilen von Bildern, Beiträgen und Medien zwischen Usern. Die neue Version wird voraussichtlich bereits ab 9. Juni 2025 in den Stores von Google und Apple verfügbar sein. Die neue Version der naoo-Plattform erhöht zudem die Möglichkeiten für Influencer weiter. Durch Features wie Double-Tap-to-Like, verifizierte Influencer-Badges, Pinch-to-Zoom, ein überarbeitetes Beitragslayout, animierte Header-Effekte oder @Mentions in Kommentaren können Influencer die naoo-Plattform künftig noch leistungsstärker nutzen. Daraus ergeben sich innerhalb der naoo-Gruppe zusätzliche Synergien mit Kingfluencers. Die führende Schweizer Influencer Marketing Agentur ist seit einigen Monaten Teil von naoo. "Dieses Update ist ein Meilenstein," sagt Gabriel Höhener, Chief Technical Product Officer der naoo AG. "Wir erreichen eine neue Ebene bei Performance, Skalierbarkeit und Effizienz. Unsere Infrastruktur ist jetzt bereit, Millionen weiterer NutzerInnen bei deutlich verbesserter Reaktionszeit zu bedienen. Damit schaffen wir die Basis für weiteres User-Wachstum und die internationale Expansion von naoo." Über naoo Die naoo AG betreibt eine Social-Media-Plattform der nächsten Generation, die Menschen basierend auf ihren Interessen und Vorlieben miteinander verbindet. Sie bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch Gamification und personalisierte Inhalte. Mit ihrem innovativen Punkte- und Belohnungssystem fördert naoo das Engagement der NutzerInnen und ermöglicht es ihnen, direkt von ihrer Aktivität auf der Plattform zu profitieren. Die GeschäftskundInnen von naoo können massgeschneiderte Angebote erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, und diese mit naoo-Punkten motivieren, ihre Geschäftslokale zu besuchen. Diese Punkte können gegen verschiedene Belohnungen eingelöst werden, was sowohl für die NutzerInnen als auch für die GeschäftspartnerInnen einen Mehrwert schafft. Die naoo-App ist sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store verfügbar. Der Hauptsitz der naoo AG befindet sich in Zug, Schweiz. Das Unternehmen ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Tickersymbol: NAO, ISIN: CH1323306329). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.naoo.com . Über Kingfluencers Kingfluencers ist ein Unternehmen der naoo AG und agiert als spezialisierte Agenturmarke innerhalb der naoo-Gruppe. Kingfluencers ist die führende Schweizer Agentur für Influencer- und Social-Media-Marketing. Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 hat sich das Unternehmen als zentraler Partner für Marken etabliert, die authentische und wirkungsvolle digitale Kampagnen realisieren möchten. Mit einem umfassenden Netzwerk aus über 3'000 Influencern, datenbasierten Strategien und einer hauseigenen KI-gestützten Kampagnenplattform bietet Kingfluencers Marken innovative Lösungen zur Optimierung ihrer digitalen Reichweite. Das Unternehmen kombiniert Performance-Marketing mit Storytelling und deckt alle relevanten Kanäle ab - von Instagram, TikTok und YouTube bis hin zu B2B-Influencer-Marketing und Employee Advocacy. Mit seinem interdisziplinären Team setzt Kingfluencers neue Massstäbe für kreatives, datengetriebenes und zielgerichtetes Influencer-Marketing in der Schweiz und darüber hinaus. Kontakte: Medien und Investoren Karl Fleetwood, Head of Operations, karl.fleetwood@naoo.com Axel Mühlhaus edicto GmbH Eschersheimer Landstr. 42 60322 Frankfurt a.M. Tel.: +49 (0) 69 905505-52 Fax: +49 (0) 69 905505-77 Mobil: +49 (0) 178 2060388 E-Mail amuehlhaus@edicto.de http://www.edicto.de Benutzerinnen und Benutzer Benjamin Duthaler, Head of Community Management, benjamin.duthaler@naoo.com



