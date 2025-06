München (ots) -- Einreichungen für die Jurypreise DER WEISSE ELEFANT ab sofort möglich- Medien-Club München e.V. stiftet drei Förderpreise für SchülerproduktionenDer WEISSE ELEFANT ist zurück! Er hat nach der Aufkündigung der fast 20 Jahre andauernden Kooperation durch das Filmfest München, eine neue Heimat gefunden: die 48. FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN. Das renommierte, älteste deutsche Schülerfilmfestival ist seit fast 50 Jahren Treffpunkt der aktiven und kreativen Filmarbeit an den Schulen in Bayern und damit der perfekte Partner für den jungen Medien-Preis DER WEISSE ELEFANT des Medien-Club München e.V. Im Rahmen des Festivals werden sowohl Schülerproduktionen mit dem WEISSEN ELEFANTEN ausgezeichnet als auch der Jurypreis für professionelle Kino-, TV-, Streaming- und Radioproduktionen, Internetangebote, Games und weitere elektronische Medien-Angebote und Medien-Software für Kinder und Jugendliche vergeben.Veranstaltet werden die 48. FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN vom 16. - 18. Oktober 2025 von der Landesarbeitsgemeinschaft Schultheater und Schulfilm in Bayern (LAG-TuF) sowie dem Verein "Drehort Schule e.V." (DOS), jährlich Mitte Oktober. Gastgebende Schule ist die Berufliche Oberschule (FOSBOS) Straubing. Der Einreichungszeitraum für die Schülerproduktionen ist vom 15. Juli bis 12. August 2025 unter https://www.filmtage-bayerischer-schulen.de/2025/start.Die Jurypreise DER WEISSE ELEFANT für professionelle ProduktionenErstmal seit 2023 lobt der Medien-Club München e.V. dieses Jahr auch wieder die Jurypreise WEISSER ELEFANT für professionelle Kino-, TV-, Streaming- und Radioproduktionen, Internetangebote, Games und weitere elektronische Medien-Angebote und Medien-Software für Kinder und Jugendliche aus. Berechtigt für die Einreichung sind die Mitglieder des Medien-Club München e.V. sowie deren Institutionen. Die Einreichungen sind ab sofort bis 25. Juli 2025 möglich. Die Einreichungs-anforderungen finden Sie hier (https://medien-club-muenchen.com/kinder-medien-preis/).Mit dem WEISSEN ELEFANTEN zeichnet der Medien-Club München e.V. seit 2001 herausragende Medien-Produktionen für Kinder und Jugendliche aus. Das Preisgeld beträgt insgesamt 5.000 EUR. Die eingereichten auditiven und audiovisuellen Produktionen müssen mit überwiegend deutscher Beteiligung entstanden sein. Die Jury des WEISSEN ELEFANTEN unter dem Vorsitz von Barbara Schardt wird Anfang September aus den eingereichten Vorschlägen die diesjährigen Nominierten und schließlich Preisträger:innen benennen.Verliehen werden die Jurypreise DER WEISSE ELEFANT ebenfalls im Rahmen der 48. FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN am 17. Oktober 2025 um 19 Uhr im Theater am Hagen in Straubing. Im Anschluss zeigt der Special-Guest der 48. FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN seinen professionellen Film und gewährt in einem anschließenden Gespräch spannende Einblicke in die Produktion und Konzeption seines Films.Medien-Club München e.V. stiftet den WEISSEN ELEFANT in drei Kategorien für SchülerproduktionenZu den FILMTAGEN BAYERISCHER SCHULEN werden jährlich über 120 Filme eingereicht. Eine Vorjury, die sich gleichermaßen aus Schüler:innen und Filmlehrer: innen zusammensetzt nominiert 30 Filme für das Hauptprogramm und 10 Newcomer-Produktionen für den Horizonte-Block. Nach den Screenings stellen sich die jugendlichen Filmemacher den Fragen eines fachkundigenPublikums, das sich aus 250 aktiv filmenden Schüler:innen aller Altersstufen und Schularten sowie ihren Lehrkräften aus ganz Bayern zusammensetzt. Neben den ebenfalls von Schüler:innen und Lehrer:innen moderierten Filmgesprächen bieten die Filmtage weitere Möglichkeiten zum intensiven Austausch rund um das Medium Film. So finden sich spontane Filmteams, um vor Ort am 66-Sekunden-Film-Wettbewerb teilzunehmen.Am 3. Tag des Festivals finden 15 spannende Workshops zur Kameraarbeit, dem dokumentarischen Film, dem Trick- und Animationsfilm u.v.m. statt. Professionelle Workshop-Referenten werden dieses Jahr teilweise vom Medien-Club München e.V. gestellt.Krönender Abschluss der 48. FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN ist schließlich die feierliche Preisverleihung am 18.10.25 gegen 13:00 im Theater am Hagen (https://www.theater-am-hagen.de/) in Straubing.In die Entscheidung der Hauptjury für die Verleihung der 14 Förderpreise aller Stifter und Förderer (s.u.) fließen neben der Qualität der Filme auch die zahlreichen Eindrücke aus den bereits erwähnten Filmgesprächen ein.Drei der 14 Förderpreise für Schülerproduktionen stiftet hierbei der Medien-Club München e.V. in den folgenden Kategorien:- für einen formal oder/und technisch besonders gelungenen Film (500EUR)- den "Publikumspreis Horizonte" (300EUR)- die Publikumspreise des 66 Sek.-Wettbewerbs (250, 150, 100 EUR)Über den Medien-Club München e.V.Über die Filmtage Bayerischer SchulePressekontakt:Medien-Club München e.V.Petra Fink-WuestStellv. Vorsitzendeinfo@medien-club-muenchen.deTel: 0151-61109353Original-Content von: Medien-Club München e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21247/6049926