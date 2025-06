The Procter & Gamble Co. - Abbau von 7.000 Stellen

Werbung







Der US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble plant 7.000 Stellen abzubauen um Kosten einzusparen.



Am Donnerstag verkündete der US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble, dass sie in den nächsten zwei Jahren rund 7.000 Stellen abbauen werden. Von dem Stellenabbau betroffen seien überwiegend Büropositionen, was rund jeder sechsten Stelle im Bereich der Nebenaktivitäten entspricht. Grund für den Stellenabbau ist eine Umstrukturierung zur Vereinfachung der Organisationsstruktur und der Reduktion von Kosten. Zudem kündigte der Konzern an, dass er sich zukünftig aus einigen Produktgruppen und Märkten zurückziehen wird. Des Weiteren plant Procter & Gamble sich von mehreren Marken zu trennen. Insgesamt zählt Procter & Gamble, das neben Waschmitteln wie "Ariel" auch "Pampers"-Windeln oder "Gilette"-Rasierer im Angebot hat, rund 100.000 Beschäftigte laut Stand Juni 2024. Ihr größter Absatzmarkt ist die USA, doch die aktuelle Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump verringert die Verbrauchernachfrage auf diesem Markt. Bereits im April kündigte der Konzern an, dass sie im Rahmen der Handelszölle einige Preise erhöhen werden.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC