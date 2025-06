GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die Gaza Humanitarian Foundation (GHF) hat die Öffnung zweier weiterer Verteilungszentren für humanitäre Hilfe im Gazastreifen für heute Nachmittag angekündigt. Beide befinden sich im Bereich der Stadt Rafah im Süden des Küstengebiets, wie die Stiftung auf ihrer Facebook-Seite in arabischer Sprache mitteilte.

Die Mitteilung erfolgte, nachdem die Verteilung am Mittwoch wegen "Renovierungsarbeiten" ausgesetzt worden war. Erst vor rund zwei Wochen hatte Israel die Blockade der Hilfslieferungen gelockert. Ihre Verteilung wurde kürzlich von der GHF übernommen. Die von Israel und den USA geförderte Organisation umgeht dabei Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen und anderer Initiativen. Ihr wurde vorgeworfen, sie gefährde dabei Zivilisten und verstoße gegen bewährte Standards neutraler Hilfe. Israel will dagegen nach eigenen Angaben verhindern, dass die islamistische Hamas sich die Hilfslieferungen aneignet.

Nach den Berichten über tödliche Schüsse auf Palästinenser bei den Hilfsstationen in den vergangenen Tagen wollte die GHF die Sicherheit dort verbessern. Man arbeite daran, die Verteilung von Lebensmittelpaketen so sicher wie möglich zu gestalten, hieß es in der Mitteilung auf Facebook. Alle Palästinenser, die zu den Verteilungszentren unterwegs seien, würden aus Sicherheitsgründen dringend dazu aufgefordert, den von den israelischen Streitkräften festgelegten Routen zu folgen, hieß es weiter./le/DP/stw