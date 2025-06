München (ots) -Der Autokauf wandelt sich grundlegend: Digitale Plattformen werden zur ersten Anlaufstelle für Interessenten, Leasing ersetzt den klassischen Barkauf, und die emotionale Bindung an Automarken verliert zunehmend an Bedeutung. Zu diesen Ergebnissen kommt das neue White Paper "Schöne neue automobile Welt" des Online-Autoportals Carwow.96 % der Autokäufer recherchieren vorab onlineFast alle Autokäufer informieren sich in der Orientierungsphase digital: 96 % recherchieren online, bevor sie eine Entscheidung treffen - ein klares Signal für die wachsende Relevanz digitaler Marktplätze im Autohandel.Leasing statt Liebe zur Marke: Von 2024 mit 27 % zu 2035 mit 80 %Im November 2024 lag der Anteil geleaster Fahrzeuge bei 27 %. Carwow prognostiziert, dass bis 2035 rund 80 % der privaten Neuwagenkäufe über Leasing- oder Finanzierungsmodelle abgewickelt werden. Ein deutlicher Indikator für das Ende der klassischen Markentreue und den Beginn flexibler, bedarfsorientierter Mobilität.Bereitschaft zum Online-Kauf steigt um 144 %Die Bereitschaft, ein Auto vollständig online zu kaufen, ist zwischen 2020 und 2023 von 9 % auf 22 % gestiegen. Das entspricht einem Zuwachs von 144 % - trotz anhaltender Vorbehalte wie dem Wunsch nach Probefahrten oder physischer Begutachtung.Gebrauchtwagen digital gesucht - besonders bei Jüngeren77 % der Käufer nutzen Online-Marktplätze bei der Gebrauchtwagensuche, bei den unter 30-Jährigen finden 35 % ihr Auto dort. Der stationäre Handel steht damit unter wachsendem Druck, digitale und datenbasierte Services auszubauen."Die Anforderungen der Käufer verändern sich rasant", sagt Philipp Sayler von Amende, Geschäftsführer von Carwow Deutschland. "Wer auch in Zukunft erfolgreich Autos verkaufen will, muss digitale Lösungen bieten - transparent, datenbasiert und nutzerzentriert."Das vollständige White Paper finden Sie hier zum Download: 3 Thesen, wie in Zukunft Autos gekauft und verkauft werden | carwow.de (https://www.carwow.de/auto-news/4668/%2Fautokauf-verkauf-zukunft)Pressekontakt:LHLK Agentur für Kommunikation GmbHEva-Maria Gose-FehlischE-Mail: carwow@lhlk.deTelefon: +49 89 720187 - 224carwow GmbHNaomi HowardE-Mail: presse@carwow.deOriginal-Content von: Carwow, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177519/6049939