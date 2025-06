Der Superzyklus bei Rüstung bleibt eines der spannendsten Themen an der Börse. Einer der Top-Performer aus dem Sektor: Kongsberg aus Norwegen. Der Konzern steht nun unmittelbar davor, sich einen neuen Großauftrag aus Deutschland zu sichern. An der Börse kommt das gut an, die Aktie klettert am Donnerstag auf ein neues Allzeithoch.Bereits zu Beginn der Woche war der Blick ins Depot für Anleger bei Kongsberg durchaus aufregend. Denn die Aktie notierte nur noch knapp oberhalb der 30 Euro-Marke, nachdem ...

