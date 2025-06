Vancouver, British Columbia, (5. Juni 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech") (BMV: ZENA), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnenlösungen (auf Basis Künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute die Einführung einer Drone-as-a-Service-Lösung speziell für die Behörden des US-Verteidigungsministeriums und der US-Regierung sowie zwei neue Partnerschaften mit Beratungs- und Government-Relations-Firmen, die beim Vertrieb dieser Dienstleistungen helfen sollen, bekannt.

Die ZenaTech-Tochtergesellschaft ZenaDrone hat die Firmen Bromelkamp Government Relations und Winning Strategies Washington mit der Lobbyarbeit im Kongress sowie mit Beratungsleistungen für den Ausbau des Verteidigungsgeschäfts beauftragt. Bromelkamp ist ein auf das Verteidigungswesen spezialisiertes Beratungsunternehmen, das Klein- und Mittelbetriebe im Technologiesektor, die ihr Geschäft mit dem US-Verteidigungsministerium und anderen sicherheitsrelevanten Bundesbehörden ausbauen wollen, bei der Geschäftsentwicklung berät. Winning Strategies ist eine unabhängige, überparteiliche Firma, die sich auf Regierungsbeziehungen und die Beschaffung von Fördermitteln spezialisiert hat.

"Diese Partnerschaften werden im Zuge der Einführung unserer DaaS-Lösung und der Ausweitung unserer Vertriebsmaßnahmen in diesem Sektor beim Aufbau von Beziehungen zu den diversen Regierungsstellen eine entscheidende Rolle spielen", so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. "Bromelkamp und Winning Strategies verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Verteidigungswesen und sind mit den komplexen Strukturen und der Militärkultur bestens vertraut. Die Prioritäten im Verteidigungsbereich verlagern sich zunehmend in Richtung Autonomie, Resilienz und sichere Lieferketten, und ZenaTech ist hier optimal aufgestellt, um skalierbare, einsatzbereite Drohnenlösungen zu liefern, die auf das US-Militär und den Verteidigungssektor abgestimmt sind. Unser Drone-as-a-Service-Modell ist auf einen raschen Einsatz ausgelegt, senkt Zugangsbarrieren und unterstützt die operative Agilität."

Angesichts der steigenden Nachfrage nach modernen Drohnenlösungen in den Bereichen Sicherheit, Logistik und taktische Operationen ermöglicht das DaaS-Modell den Kunden im Verteidigungssektor den Einsatz von missionsspezifischen Drohnenlösungen, ohne dass die Anschaffung von Gerätschaften erforderlich ist. Um den Markteintritt zu beschleunigen, hat ZenaTech zwei erfahrene Militärberater an Bord geholt, welche die Geschäftsentwicklung beaufsichtigen, Pilotprogramme ermitteln und sich um Finanzierungspartnerschaften innerhalb des Verteidigungssektors kümmern.

ZenaDrone 1000 ist eine autonome, militärtaugliche Luftfahrzeuglösung, die für flexible Mehrfacheinsätze konzipiert wurde. Sie verfügt über ein patentiertes Klappflügeldesign, eine Nutzlastkapazität von 40 kg und bewältigt 1 Stunde Flugzeit. Die integrierten KI-, Wärmebild-, LiDAR- und Multispektralsensoren ermöglichen Echtzeit-ISR (Intelligence, Surveillance und Reconnaissance), Grenzpatrouillen und Basisüberwachungseinsätze mit nur minimalem Bedienereingriff. Der modulare Konus ermöglicht den raschen Austausch missionsspezifischer Nutzlasten - wie HD-Kameras und Sensoren - und eignet sich damit perfekt für taktische Nachschublieferungen, SAR-Einsätze (Search and Rescue), Infrastrukturinspektionen und Einsätze in risikoreichen Umgebungen mit eingeschränktem Zugang. Die robuste, KI-gestützte und schnell einsetzbare ZenaDrone 1000 verbessert das Situationsbewusstsein und die operative Reichweite der Verteidigungskräfte.

Die ZenaDrone-Typen IQ Nano und IQ Square sind kompakte, leistungsstarke Drohnenlösungen, die für die Aufklärung, Überwachung und Erkundung (ISR), die Sicherheit in Innenräumen und die taktische Inspektion in komplexen militärischen Umgebungen entwickelt wurden. Die IQ Nano-Drohne zeichnet sich durch Hindernisvermeidung und präzise Manövrierbarkeit in Umgebungen aus, in denen GOS nicht möglich ist, wie z. B. in Militärlagern oder engen Infrastrukturen. Die IQ Square-Drohne punktet mit längeren Flugzeiten und erweiterten Nutzlastoptionen, unterstützt ISR, CBRN-Überwachung und Patrouillen. Beide Drohnen sind leicht und feldtauglich und ermöglichen ein rasches Situationsbewusstsein bei missionskritischen Einsätzen.

ZenaTech bemüht sich aktiv um die Green UAS- und Blue UAS-Zertifizierung, um die strengen Bundesstandards erfüllen zu können. Angesichts der jüngsten Beschränkungen für in China hergestellte Drohnen bei militärischen und staatlichen Einsätzen sind diese Zertifizierungen für Anbieter, die sich an Ausschreibungen des US-Verteidigungsministeriums und dessen Behörden beteiligen möchten, obligatorisch. Die regelkonformen Drohnenlösungen von ZenaTech ermöglichen den Zugang zu lukrativen Verteidigungsaufträgen und sind die Antwort auf den zunehmenden Bedarf an sicheren Lösungen für die Luftfahrt.

Das DaaS-Modell bietet den Kunden geringere Vorlaufkosten und mehr Komfort. Der Ankauf teurer Drohnenhardware und -software und auch der Aufwand für die Rekrutierung von Drohnenpiloten, Wartung und Betrieb bzw. behördliche Genehmigungen entfällt. Das Modell ist zudem skalierbar; Einsätze können öfter oder weniger oft je nach Bedarf des Kunden erfolgen.

Über ZenaTech

https://www.zenatech.com (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Unternehmenslösungen und Quantencomputing für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert ist. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um eine Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheit, Regierung und Industrie anwenden, und Drohnen, die in diesen Bereichen sowie in der Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt weltweit über sieben Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und wächst mit einem DaaS-Geschäftsmodell sowie einem globalen Partnernetzwerk.

Über ZenaDrone

https://www.zenadrone.com/, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen für Unternehmen, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 bei Erntemanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Feldfrachtanwendungen im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Indoor-/Outdoor-Drohne, die für die Landvermessung und Inspektionen im kommerziellen und Verteidigungssektor entwickelt wurde.

