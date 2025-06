QPS Holdings, LLC (QPS), ein prämiertes Auftragsforschungsinstitut, das auf Bioanalyse und klinische Studien spezialisiert ist, feiert 2025 sein 30-jähriges Bestehen. QPS wurde 1995 von Dr. Benjamin Chien mit dem Ziel gegründet, hochwertige Vertragsdienstleistungen für bioanalytische Flüssigkeitschromatographie mit Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS) bereitzustellen, und gilt heute als weltweit führendes Unternehmen für Auftragsforschung. In den letzten 30 Jahren ist das Unternehmen von einem einzigen Büro in Delaware, USA, auf ein renommiertes globales Full-Service-Auftragsforschungsinstitut angewachsen. Es besitzt 8 Standorte in den USA, Europa, Asien, Indien und Australien, ein Netzwerk für klinische Studien mit mehr als 700 Standorten und zeichnet sich durch einen verstärkten Schwerpunkt auf der Nutzung von KI zur Beschleunigung klinischer Studien aus.

Im Laufe der Jahre hat sich QPS von einem kleinen Betrieb für die Bioanalytik kleiner Moleküle mit drei Mitarbeitern zu einem globalen Auftragsforschungsinstitut mit mehr als 1.200 Angestellten entwickelt. "30 Jahre markieren einen wichtigen Meilenstein für QPS und ich bin sehr stolz auf die tüchtigen und innovativen Menschen, die bei QPS arbeiten. Sie sind das Rückgrat des Unternehmens, und ich bin sehr dankbar für ihre wertvollen Beiträge", sagte Gründer und CEO von QPS, Dr. Benjamin Chien.

"Über QPS erhalten Pharmazie und Biotechnologie Zugang zu spezialisierter, zielgerichteter wissenschaftlicher Expertise im Bereich der Arzneimittelentwicklung. In Anlagen auf der ganzen Welt hat QPS erstklassige Instrumente, Plattformen, Mitarbeiter und Prozesse zusammengestellt, um die Studien durchzuführen, welche Programme zur Arzneimittelentdeckung und -entwicklung der Kunden für Adipositas, Typ-2-Diabetes, Onkologie, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Zell- und Gentherapie und mehr unterstützen", sagte Dr. Chien.

Seit seinen einfachen Anfängen hat QPS seine Dienstleistungen auf Pharmakologie, DMPK, Toxikologie, Bioanalyse, translationale Medizin, Leukopaks, PBMCs, Zelltherapeutika, klinische Studien, Zentrallabordienstleistungen und umfangreiche klinische Forschung erweitert.

QPS ist bekannt für hochwertige Daten, technische Expertise, die Einhaltung zugesagter Studienfristen, kollaborative Lösungen und kundenorientierte Strategien. In Zukunft plant QPS, weiterhin maßgeschneiderte Forschungsservices bereitzustellen, die pharmazeutische Durchbrüche auf der ganzen Welt fördern.

