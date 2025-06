Die EZB hat die Zinsen am Donnerstag wie erwartet um 25 Basispunkte gesenkt. Der DAX reagiert zunächst mit einem Kursanstieg. Spannend wird nun, was EZB-Chefin Christine Lagarde in der anschließenden Pressekonferenz über den weiteren geldpolitischen Kurs verrät.Nach der Zinssenkung der EZB um 0,25 Prozentpunkte liegt der Einlagenzinssatz nun bei 2,00 Prozent. Zum Vergleich: Mitte 2023 hatte der Leitzinssatz noch bei vier Prozent gelegen. Nachdem die Inflation in der Eurozone im Mai auf 1,9 Prozent ...

