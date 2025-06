Bonn (ots) -Motto: Aufbrechen, entdecken, verstehen - mit phoenix durch den Doku-SommerDer Doku-Sommer 2025 bei phoenix lädt ein zu einer Entdeckungsreise, die weit über geografische Grenzen hinausführt.Unter dem Motto "Aufbrechen, entdecken, verstehen" erkundet phoenix in sieben Wochen das Spannungsfeld zwischen Natur und Mensch, Geschichte und Gegenwart, Ferne und Nähe.Wer reist, sieht mehr - und versteht die Welt oft besserMit weitem Blick und einem feinen Gespür für Zusammenhänge führt phoenix das Publikum an unbekannte und auch vertraute Orte:in urwüchsige Wildnis, in faszinierende Metropolen, zu historischen Schauplätzen und zu Menschen mit besonderen Lebenswegen."Die wilden Flüsse Afrikas" erzählen von wildem Leben und Überleben.Die Reihen "Magisches Mittelmeer" und "Balearen - die vier schönen Schwestern" erkunden Europas beliebtestes Reiseziel.Zeitgeschichtliche Themen zur DDR, zum Kriegsende und zu Freiheitsbewegungen sowie zu politischen Größen wie den Kennedys laden zum Nachdenken ein.Dokus über die Wunder der Natur, verlorengegangene Alltagsgegenstände und kulturelle Identitäten wecken die Neugier auf das, was uns Menschen prägt- gestern, heute, morgen.Über 50 ausgewählte Dokumentationen, in den Mediatheken von ARD und ZDF, ergänzen den Doku-Sommer 2025 bei phoenix digital und laden ein:Zum Aufbrechen in Gedanken. Zum Entdecken in Bildern. Zum Verstehen im eigenen Kopf.Der phoenix Doku-Sommer 2025 - Sieben Wochen, unzählige Perspektiven.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6049961