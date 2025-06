DJ Irlands Wirtschaft dürfte Eurozone-Wachstum nach oben ziehen

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die irische Wirtschaft ist im ersten Quartal dreimal so kräftig gewachsen wie zunächst geschätzt. Grund dafür ist die Bevorratung von Arzneimitteln und anderen Waren durch US-Unternehmen im Vorfeld angedrohter Zölle. Die von der irischen Statistikbehörde bekanntgegebene enorme Revision der Wirtschaftsleistung bedeutet, dass die Wirtschaft der Eurozone wahrscheinlich viel schneller gewachsen ist als zuvor geschätzt; neue Zahlen für das Wachstum in den drei Monaten bis März werden am Freitag veröffentlicht.

Allerdings dürfte sich die Aktivität im Laufe des Jahres verlangsamen und die Notwendigkeit, die Lagerbestände an Arzneimitteln aufzustocken, abnehmen, während die höheren US-Zölle auf die meisten anderen Waren, die in den letzten Monaten eingeführt wurden, Irland und andere Teile Europas treffen werden.

Das irische Zentralamt für Statistik teilte mit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal um 9,7 Prozent höher war als in den letzten drei Monaten des Jahres 2024, verglichen mit einer ursprünglichen Wachstumsschätzung von 3,2 Prozent.

"Es ist klar, dass die Vorverlagerung der US-Zölle dem irischen BIP einen enormen Schub verliehen hat", schrieb Jack Allen-Reynolds, Ökonom bei Capital Economics, in einer Mitteilung an Kunden.

Es ist nicht klar, wie lange die Bevorratung von Medikamenten andauern wird. Während die US-Regierung im April die Erhöhung der Zölle auf eine breite Palette von Waren ankündigte, waren Arzneimittel davon ausgenommen. Die Regierung hat jedoch eine Untersuchung gemäß Abschnitt 232 des Trade Expansion Act von 1962 eingeleitet, der es dem Präsidenten erlaubt, Zölle auf Waren zu erheben, die für die nationale Sicherheit wesentlich sind.

Höhere Zölle würden Pharmazeutika für US-Importeure teurer machen. Da viele Medikamente über einen längeren Zeitraum gelagert werden können, ist es für US-Käufer sinnvoll, vor möglichen Zöllen Vorräte anzulegen, um die Kosten und damit die Preise für die Patienten niedrig zu halten.

Obwohl Irland im vergangenen Jahr nur 3,5 Prozent der Gesamtproduktion der Eurozone erwirtschaftet hat, wird der Anstieg des irischen BIP um fast 10 Prozent dem Wachstum im Währungsgebiet einen erheblichen Schub verliehen haben.

Die Statistikbehörde der Europäischen Union schätzte zuletzt, dass das BIP des Währungsgebiets im ersten Quartal um 0,3 Prozent gestiegen ist, aber Allen-Reynolds schätzte, dass dieser Wert wahrscheinlich auf 0,6 Prozent korrigiert wird, wenn die neuen Zahlen am Freitag veröffentlicht werden.

