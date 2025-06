Wien (www.fondscheck.de) - Die Universal-Investment-Gruppe hat ihr Führungsteam erweitert, so die Experten von "FONDS professionell".Markus Bannwart sei in die Geschäftsführung der deutschen Fondsdienstleistungsplattform Universal-Investment-Gesellschaft mbH (UID) eingezogen. Zudem sei Jean-Philippe Talmon in die C-Suite, das oberste Führungsgremium der Gruppe, berufen worden und übernehme dort die Funktion des Chief Transformation Officer. ...

